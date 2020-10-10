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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal´a kadınlar damga vurdu (2)

DHA

Altın Portakal´a kadınlar damga vurdu (2)


'EKİBİMİZİN NEREDEYSE TAMAMI KADIN'
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en çok ödülü alan 'Hayaletler' filmiyle 'En İyi Yönetmen Ödülü' ve 'En İyi Film Ödülü'nün sahibi Azra Deniz Okyay, "Çalışırken her sabah kadın olduğumu hissederek kalkmıyorum. Yeni teknik ve farklı bir şey denediğim için ödül almak çok güzel bir duygu. Kadın olduğum için de bunun farklı bir şekilde algılanması toplumumuz için çok değerli. Ekibimizin neredeyse tamamı kadın. Bu durumun herkese getirdiği farklı bir durum oluştu. Halı dokuması bir proje diyorum. Türk topraklarında birçok renklilikle kadınlar üretiyorlar. Farklı bir dünyaya gidiyoruz, bize ihtiyaçları var" dedi.
'MUTLULUKTAN BAŞKA BİR ŞEY HİSSETMİYORUM'
Filmin kurgusu yapan ve 'En İyi Kurgu Ödülü'nü alan Ayris Alptekin, "Mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum. Sadece bir departmanın değil herkesin kolektif olarak ruhunu kattığı bir proje. Bu oyunu oynamaktan mutluyum. Ödüllendik böylece" diye konuştu.
'BAŞROL DAYANIŞMANIN'
Filmin oyuncularından 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nalan Kuruçim, "Başrol dayanışmanın diyorum. Gerçekten 4 karakter bir bütünü oluşturduk. Birçok insan, çalıştığımız mahalledeki bu filme destek veren tüm insanlara çok teşekkür ediyorum. Bizi bu atmosferde buluşturan, bunun için çok uğraş veren Azra´ya çok teşekkür ediyorum" dedi.
'EKİPTEKİ HERKES İŞİNİ HAKKIYLA VE ÇOK CESARETLE YAPTI'
Filmin oyuncularından Beril Kayar, "Böyle yenilikçi bir işin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Ekipteki herkes işini hakkıyla ve çok cesaretle yaptı. O yüzden ekibin içerisinde yer almak çok gurur verici" diye konuştu.
'HEPİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Filmin oyuncusu olan Dilayda Güneş, "Çok heyecanlıyım. Herkesin tek tek ödül aldığı anonsunu aldıkça herkes için ayrı ayrı heyecanlandım. Hepimiz için çok mutluyum" dedi.
'ÇOK BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİLER'
Filmin yönetmenlerinden olan Dilek Aydın, "Jüri ilk başta cesaretle hareket ettiklerini ve cesarete ödül verdiklerini söyledi. Ben de bu film için aynı şeyi düşünüyorum. Tek tek herkes çok konvansiyonel dışı bir filmde çok az kaynakla yapılmış bir filme emeklerini ve kalplerini koyarak çok büyük bir cesaret gösterdiler. Bu yüzden de bu ödülleri almamız bence bütün ekibimiz içinde onların cesaretlerine bir ödül oldu" diye konuştu.
Filmin oyuncusu olan ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Emrah Özdemir de "Herkes bir kolektif vurgusu yapıyor. Film başından sonuna kadar sürekli bir kolektifle geldi. Çünkü çok cesaret isteyen bir iş yapmamız gerekiyordu. Azra ve Dilek'e bizi cesaretlendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURANİbrahim LALELİ
2020-10-10 22:34:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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