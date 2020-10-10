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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı 'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay: "Bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi de beni zor dönemde huzurlu yaptı” En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Gülçin Kültür Şahin: "Bu ödülün hayalini kuruyordum" "Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim"

İHA

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı 'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay: "Bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi de beni zor dönemde huzurlu yaptı” En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Gülçin Kültür Şahin: "Bu ödülün hayalini kuruyordum" "Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim"

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Gülçin Kültür Şahin, bu ödülün uzun zamandır hayalini kurduğunu belirterek, "Oyunculuk yapmak 10 yaşımdan beri hayalimdi. Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim" dedi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay ise, "Bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi de beni zor dönemde huzurlu yaptı” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen festival kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Korona virüs önlemleri kapsamında tören, açık havada Cam Piramit yerleşkesinde kurulan ‘Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda gerçekleşti.
Törende ‘En İyi Kurgu’ ödülüne layık görülen Ayris Alptekin, “2 tane kurguladığım 2 uzun metraj filmle yarışıyordum. Ödüle layık görüldüm. Bu sene burada olmak büyük bir onur. Her şeye rağmen devam edebilmek ve bunun bir parçası olmak mutluluk verici. Sahneye çıktığımda neler hissettiğimi hatırlamıyorum, parıldama gibi bir an, tarif edilemez” dedi.

“10 yaşımdan beri hayalimdi”
‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü verilen Gülçin Kültür Şahin, çok mutlu olduğunu belirterek, “Sahnede söylediğim gibi uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Ama daha da anlamlısı çok sevdiğim, beraber çalışmaktan gurur duyduğum arkadaşlarımla almak beni daha da mutlu etti. Oyunculuk yapmak 10 yaşımdan beri hayalimdi. Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim. Ama hayat herkesi farklı yönlere savurduğu gibi beni de farklı yönlere savurdu. Çok inat ettim kendi adıma. Şu an oyunculuk mesleğimi yaparken bu kadar hayalini kurduğum ödülü almak beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

"Çok heyecan vericiydi"
‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Elif Ürse, “Daha çok tiyatro oyuncusuyum. Yeni yeni sinema yapmaya başlarken 2. filmimde ödül geldi. Çok heyecan vericiydi. Ödülü çok zarif ve özel buluyorum. Filmde baştan sonra filmi taşıyan karakterler kadınlar ama aslında çok da ortada değiliz. Tüm kadın oyunculara bu ödülün veriliyor olması çok önemli. Artık hakkımızı alalım, eşit haklara sahip olalım. Jüriye de çok teşekkür ederim” dedi.

"Bunun ödüllendirmesi beni zor dönemde huzurlu yaptı"
Yönetmen Azra Deniz Okyay ise törende ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü aldı. Okyay, “Umutlu çalışmak, yılmadan çalışmak, düşe kalka çalışmak, kimsenin onayını almadan çalışmak tek başarıya götüren şey. Özellikle de bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi beni zor dönemde huzurlu yaptı” ifadelerini kullandı.

"Hepimiz kazanmış gibi hissediyoruz"
‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülen Emrah Özdemir, “Ödül almak çok sevinçli bir durum. Tüm oyuncu arkadaşlarımla birlikte hepimiz kazanmış gibi hissediyoruz. Dilek ve Azra bize başından beri bunu hissettirdi. O yüzden çok mutluyum” diye konuştu.
‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nalan Kuruçim, “Çok sesli bir filmde rol aldığım için çok mutluyum. Tüm Hayaletler ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
‘Hayaletler’ filmiyle ‘En İyi Film’ ödülü alan yapımcı Dilek Aydın ise, “Ekip olmadan bir şey yapamıyorsunuz. Bizi var eden tüm ekibimizdi. Bizimle çalışan insanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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