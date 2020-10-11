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Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip

DHA

Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DÜNYACA ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çektiği klibin ardından, yeni klibi için Isparta'nın lavanta bahçelerini tercih etti. Menajeri Can Caferoğlu ile ön çalışması gerçekleştirilen klibin çekimlerini ise Renat Buts yaptı. 
Türkiye ve Akdeniz'in doğal güzelliklerinden vazgeçemeyen dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çektiği klibin ardından, yeni klibi için doğal bir stüdyo olan ve yılda 1 milyona yakın ziyaretçi alan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerini tercih etti. Lavanta bahçesine DJ mikseri ve müzik aletlerini taşıyan Rise, doğa ile iç içe klip çekti. Klip çekimleri, bir hafta sürdü. Klip görüntüleri montajlandıktan sonra ilk olarak özel bir müzik kanalında, ardından ünlü DJ'in YouTube kanalında yayınlanacak. Menajeri Can Caferoğlu ile ön çalışması gerçekleştirilen klibin çekimlerini ise Renat Buts yaptı.
Akdeniz'i çok sevdiğini dile getiren DJ Katy Rise, "Akdeniz'in doğal ve tarihi güzellikleri inanılmaz. Bu güzellikler içerisinde müzik yapmak ise benim için inanılmaz keyif verici" dedi. Ukraynalı DJ, bir sonraki videoyu kendi parçası için çekeceğini belirterek, "Akdeniz'i çok seviyorum. Kendi parçam için çekeceğimiz video için yine bu bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden faydalanacağız. Bu Antalya olabilir, Isparta olabilir. O da sürpriz olsun" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-10-11 10:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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