Demre'de insan iskeleti bulundu



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde insan iskeleti bulundu. Başı gövdenin biraz uzağında olduğu belirlenen iskeletin üzerindeki kıyafetlerin çürüdüğü tespit edildi. 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Avni Gür'e (70) ait olabileceği değerlendirilen iskeletle ilgili DNA testi yapılacak.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, D-400 karayolu DemreFinike bölümünün Beymelek Dalyanı üzerindeki kayalık alanda insan iskeleti olduğu, bunun biraz uzağında ise birkaç kemik ve kafatası bulunduğu bildirildi. İhbar sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iskeletin bulunduğu alanı kontrol altına alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de iskeleti alarak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

DNA TESTİ YAPILACAK

İskeletin, bir erkeğe ait olduğu ve en az bir yıl önce öldüğü değerlendirilirken, kafanın ana iskeletin biraz uzağında olduğu belirlendi. İskeletin üzerinde pantolon, gömlek ve kazak olduğu, renklerinin solduğu ve çürüdüğü tespit edildi. İlk tahminlerde öldürülerek buraya atılmış veya kayalıklardan düşmüş bir kişiye ait olabileceği değerlendirilen iskeletin 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası alzheimer hastası Avni Gür'e ait olabileceği değerlendiriliyor. Sadece kemikler kaldığı için iskeletin kime ait olduğu yapılacak DNA testinden sonra belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-11 11:01:10



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