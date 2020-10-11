Antalya'da şüpheli ölüm

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Antalya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 42 yaşındaki Halil Bertaç Aynacı’nın uzun süre kapısının açık kalmasından şüphelenen komşuları içeri doğru seslendi. Cevap alamayan komşuları içeri girdiklerinde Aynacı’yı salonda masaj masasının yanında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri Halil Bertaç Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmayan Aynacı’nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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