Erkek egemen meslekte kadın başkanın örnek mücadelesi Sadece üç kadın üyesinin bulunduğu 350 toplu ulaşım şoförü için dernek kuran Elçin Güner, meslektaşlarının sorunlarını çözmek için mücadele veriyor

4 yıl şehir içi toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan Elçin Güner, mesai arkadaşlarının sorunlarını kurduğu Antalya Şehiriçi ve Şehir Dışı Toplu Taşıma ve Turizm Şoförleri Derneği aracılığıyla gidermeye çabalıyor.

Antalya'da 3’ü kadın 350’e yakın toplu ulaşım şoförü, 1 yıl önce Antalya Şehiriçi ve Şehir Dışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurdu. Derneğe mesai arkadaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için 4 yıl otobüs şoförlüğü yapan Elçin Güner başkan seçildi. Daha çok erkek mesleği olarak bilinen otobüs şoförlüğünde 4 yıl çalışan Güner, bununla da yetinmeyip erkek meslektaşlarına başkan oldu. Her gün depolama alanlarına giderek meslektaşlarının sıkıntılarını dinleyen Güner, çözüm bulabilmek için var gücüyle çalışıyor. Derneği kurmaktaki amaçlarının fazla çalışma saatleri, düşük ücret, sosyal haklar ve yolcuların şiddetine maruz kalma gibi sorunlar olduğuna dikkat çeken Güner, birlik olarak her türlü sorunun üstesinden gelebileceklerine vurgu yaptı. Ojeli tırnaklarıyla koltuğa geçen Güner’in dikkatli ve özgüvenli otobüs kullanışına yolcularından da tam destek geldi.

Antalya Toplu Taşıma Şoförleri Derneği Başkanı Elçin Güner, 4 yıl şoförlük yaptıktan sonra mesai arkadaşlarının sıkıntılarını çözebilmek adına dernek kurmaya karar verdiklerini anlattı. Özel halk otobüsü şoförlerinin çok ceza yediklerini ve bundan mağdur olduklarını aktaran Güner, “Buna karşı birlik olalım, bir mücadele başlatalım istedik. Otobüs sahiplerine de önceki dönemlerde ceza kesiliyordu. Bu şimdilerde azaldı. 400 üyeye yaklaştık. Ama yapılan baskı ve korku nedeniyle arkadaşlarımız üye olamıyor. Bu dernek bir sivil toplum kuruluşudur. Araç sahiplerine de baskı yapılıyor, ‘Derneğe üye olan arkadaş çalıştırılmaz’ diye. Ekmeğinin peşinde olan şoförlerle uğraşılmamalıdır” diye konuştu.



Ücretlerden sosyal haklara kadar her alanda mücadele

Şoförlerin zor durumda olduğuna, mesleğe yeni gelenlerin olmadığına dikkat çeken Elçin Güner, “Araç sahipleri de kötü. Herkes kötüyüz diyor. Her şeye zam gelirken şoförün maaşına neden zam gelmiyor. Normalde maaş alıyorduk, pandemi nedeniyle yevmiyeye çevrildi. Şoför 1213 saat otobüs kullanacak, en yüksek yevmiyesi 150 TL. 130, 100 TL’ye de çıkaran var. 100 TL’ye yevmiyeye çıkan şoför, günde üç öğün yemek yiyecek, suyu var, 50 TL gidecek. Kalan 50 TL şoföre yeter mi?” dedi.

Pandemi nedeniyle otobüslerdeki yolcu sayısına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Güner, “Biz yolcuyu alırsak trafik cezası yiyoruz, şu an araçta 60 yolcu olması gerekiyor, 61 olduğu an ceza yiyoruz. Aracı mı kullanalım, yolcuları mı sayalım. Bir sürü arkadaşımız ceza yedi. Limit dolu araçta, yolcuyu almadığımız zaman şikayet ediliyor, şoför ulaşıma girip savunma vermesi gerekiyor. Bu da onun yevmiyesinden ediyor. İncelendikten sonra komisyondan o şoföre ceza da çıkabiliyor. Şu anki koşullar şoförler için çok zor” ifadelerine yer verdi.



"Koruma yok"

Özel halk otobüsü şoförlerinin düşünülmediğini savunan Elçin Güner, “Pandemi devam ediyor. Bizim araçlarda hiçbir koruma yok. Şoför yolcularla direkt karşı karşıya. Bir sorun olsa yolcu ve diğer şoförlere bulaşma olur. Belediye otobüslerinde koruyucu cam var, bizde yok. Bizler de insanız. Bunun mücadelesini veriyorum. Bizim arkadaşlarımızdan 2 kişi korona virüse yakalandı. Bunun yanında hakarete, şiddete maruz kalıyoruz. Şu an klimalar da çalışmıyor. Belediye otobüsünde klima çalışıyor, özel otobüslerde çalışmıyor, yasak. Şoför yine yolcuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tüm şoförlerin ulaşım kartları olduğunu ve hangi şoförün hangi aracı kullandığının bu kartla belli olduğunu dile getiren Güner, pandemiden dolayı işe gelemeyen şoförlerin başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını bildirdi.



"Kart sorunu"

Şoförlerin otobüs kullanamadığı için kartlarının iptal edilme gibi bir durumun ortaya çıktığının altını çizen Elçin Güner, “Çünkü pandemiden dolayı tek şoför çalıştırılmaya başlandı. Kartın takılıp bir saat bile otobüsün çalışmasının yeterli olacağı söyleniyor. Ne yapalım biz gelip bir saatliğine sefere mi çıkacağız. Kartlar değişebilir. Tek tekçi diye tabir edilen kişilere yeni kartlar çıkarılsın” dedi.



"Mücadelem devam edecek"

Meslektaşlarının sorunlarının çözümüne baş koyduğunun altını çizen Güner, elinden geleni yapıp şartların daha iyi olması için mücadele vereceğini belirtti. Güner, şoförlerin depolama noktalarındaki tuvalet ve diğer ortamının da sağlıklı olmadığını, hatta kadınlar için ayrı bir tuvalet dahi olmadığını vurguladı. Şoförler olarak birlik olmaları gerektiğine değinen Güner, bunu sağladıkça daha çok haklarını alacaklarını kaydetti.



"Kadınlara fırsat verilmeli"

Yolculardan Rus uyruklu Liya Vallodi, kadın bir otobüs şoförünün olmasından mutlu olduğunu belirterek, ”Direksiyon çok yakışmış. Kadınlara bir fırsat verilmesi çok güzel. Bu otobüste yolculuk yapmaktan memnunum” dedi.



"Daha naif kullanıyor"

Yolculardan Vahide Acar, pandemi döneminden önce yolcu yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, “Vatandaşım dışarıya çıkma eğilimi azalınca şimdilerde yolcu az. Sabah ve akşam saatlerinde ilave seferler olabilir. Bayan şoförlerin artmasını istiyorum. Bayan şoförlerimizle ilgili toplumda olumsuz bir algı var. Ben buna katılmıyorum. Otobüsü daha dikkatli ve naif kullandıklarını düşünüyorum” dedi.

