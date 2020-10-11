Veteriner hekim çift, nikahta şeker yerine mama dağıttı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde evlenen veteriner hekim çift Aybars Akar (32) ve Özge Sevinç Korkmaz (24) nikah töreninde farkındalık için nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Aybars Akar ile veteriner hekim Özge Sevinç Korkmaz dün Alanya'da evlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle sadece nikah kıyılan ve Alanya Kültür Merkezi (AKM) girişinde yapılan törende bir farkındalığa da imza atıldı. Hayvanları çok seven çift, nikah şekeri dağıtmak yerine törene gelen konuklara sokak hayvanlarına dağıtmak için kedi ve köpek maması verdi.

'SOKAKTA CANLILARININ İLGİYE MUHTAÇ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK'

Kendi köpeklerini de süsleyerek nikah törenine getiren çift, farkındalık yaratmak istediklerini söylerken, davetiye yerine de TEMA Vakfı'na bağış yaptıklarını belirtti. TEMA Vakfı'ndan aldıkları magnet ve kartpostalları dağıttıklarını aktaran Aybars Akar, mama dağıtma fikrine nasıl karar verdiklerini anlattı. Akar, "Bizler hayatı paylaşan, sokak hayvanlarının da hayatı paylaştığına inanan veteriner hekimler olarak bu özel, mutlu günümüzde biraz daha farkındalığı artırmak, sokakta yaşayan canlıların biraz daha ilgiye ihtiyacı olduğunu göstermek, altını vurgulamak için böyle bir şeye karar verdik. Bizler zaten hayvanları sevdiğimiz için veteriner hekim olmaya karar vermiştik. Bu yönde çalışıyoruz. Bu yönde uğraşıyoruz. Böyle özel bir günde de buna atıf yapmazsak, eksik hissederdik. Dolayısıyla klasik bir nikah şekeri yerine mama dağıtmaya karar verdik" dedi.

DAVETİYE YERİNE TEMA VAKFI'NA BAĞIŞ YAPTILAR

Nikahın ardından mama dağıtılmasını insanların iyi karşıladığını belirten Akar, "İnsanlar standartlara çok alışık olduğu için böyle şeyler daha çok seviliyor. Bizi bilen insanlar da bizim hayvanlara verdiğimiz değeri çok iyi biliyor. Dolayısıyla çok iyi karşıladılar. Çok mutlu oldular onlar da. Onların da hoşuna gitti diyebiliriz. Aynı zamanda biz TEMA Vakfı'na da bağış yaptık. Klasik düğün davetiyesi yerine TEMA Vakfı'ndan aldığımız buzdolabı magnetleri ve kartpostalları dağıtıyoruz. O da sadece hayvanlarla ilgili değil, doğayla ilgili de farkındalık yaratma amacını taşıyordu. TEMA Vakfı'na da bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-11 14:57:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.