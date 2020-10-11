Kemerspor 2003 - Kızılcabölükspor: 0-2



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Ertan Başdağ, Kerem Kalkan

KEMERSPOR: FatihErdin, Tolgahan, Mert, Deniz, Yasin (Dk.46 Cem), Bilal, Berkay Arslan, Hasan (Dk.80 Gökhan), Yunus (Dk. 63 Rıza), Sercan

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyasHüseyin, Ozan (Dk.90 Murathan), Semih (Dk.83 Ömürcan), Can (Dk.46 Mustafa), Yunus, Emre, Alpay, Kıvanç (Dk.90 Ertuğrul), Atalay (Dk.78 Ümit), Erdem

GOLLER: Dk.62 Mustafa, Dk.90+1 Ertuğrul (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Sevcan Bıyıklı, Tolgahan Kumbasar (Kemerspor 2003), Yunus Emre Karakaya, Ümit Hatipoğlu (Kızılcabölükspor)Misli.com 3'üncü Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-0 yenildi.

12'nci dakikada Kemerspor ceza alanı dışında sol kanatta topla buluşan Kıvanç Salihoğlu'nun sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

40'ıncı dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Bilal Aziz Özer ceza alanına sert ortaladı. Havadan gelen topa iyi yükselen Erdin Üzer'in kafa ile vuruşunu Kızılcabölükspor kalecisi İlyas Türengül son anda ceza alanı dışına tokatladı.

45'inci dakikada Kemerspor defasının hatasını iyi değerlendiren Ozan Şamiloğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Kemerspor kalecisi Fatih Öztürk iyi uzanarak kurtardı.

62'nci dakikadaki Kızılcabölükspor atağında sol kanatta topla buluşan Kıvanç Salihoğlu'nun pası ile kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kalan Mustafa Altun plase vuruş ile sağ çapraza kalecinin ulaşamadığı noktaya topu yolladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

73'üncü dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Bilal Aziz Özer topu korner çizgisine kadar sürüdü ve topu ceza alanına ortaladı. İyi yüselen Sercan Bıyıklı'nın kafayla vuruşunda top önce kaleci, ardından da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1'inci dakikada Kızılcabölükspor atağında Kemerspor ceza alanı dışında topla buluşan Ertuğrul kalecinin önde olduğunu görerek, plase vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 2-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-10-11 17:17:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.