Önce duvara çarptı, ardından garaja girdi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısında bulunan otomobil garajına girdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi, Kuzeyyaka Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. İş yerinden çıktıktan sonra eve gitmek üzere 71 AAK 134 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ünal K. (19), iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak yolun kenarında bulunan kanal boyunun duvarına çarptı, ardından yolun karşısındaki kullanılmayan garaja girdi.
Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı atlatan Ünal K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Garaj olarak kullanılan dükkana giren araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-10-11 23:41:04
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