Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Eyüp Yiğit yaşamını yitirirken, Halide Yiğit ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Alanya kırsalındaki Dereköy Mahallesi´nde meydana geldi. Eyüp Yiğit yönetimindeki 07 HEB 54 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobilin taklalar atarak metrelerce yuvarlandığı kazada Eyüp Yiğit ve araçta bulunan Halide Yiğit yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan sürücü Eyüp Yiğit kurtarılamadı. Halide Yiğit´in ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin yoğum bakımda sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-11 23:59:04



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