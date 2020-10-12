Oruç Reis, limandan ayrıldı (2)

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KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ

Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı. Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-10-12 09:26:04



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