Oruç Reis, limandan ayrıldı (3)

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DEMRE'YE 2 FIRKATEYN GELDİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-12 11:05:58



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