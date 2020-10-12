AÜ'de engelli öğrencilerin uzaktan eğitim planlaması yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin eğitim sürecinin en verimli şekilde yürütülmesi, her bireyin eşit ve erişilebilir koşullarda eğitim alması için güz dönemini planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin bireysel gereksinimleri ve buna bağlı olarak eğitimsel, sosyal ve kültürel alanlardaki uyarlamalarının planlanması amacıyla online olarak gerçekleştirilen toplantıya Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Cengiz Toker, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ve Engelli Öğrenci Danışmanları katıldı. Toplantıda Engelli Öğrenci Birimi’nin, Engelli Öğrenci Danışmanlarının ve engelli öğrencilerin görev ve sorumluluklarının neler olduğu konuşuldu.

Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde derslere aktif ve verimli bir şekilde katılabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri uyarlamalarla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden, tüm akademik ve idari birimlerimizle iş birliği içinde devam etmektedir. Engelli Öğrenci Birimimizin mesleki ve idari deneyimleriyle uzaktan eğitim sürecini sorunsuz olarak sürdürmeyi planlamaktayız. Toplantıya katılan tüm danışmanlarımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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