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Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı

DHA

Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesindeki ören yerlerine eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelir, ağustosa göre arttı. Demre'deki 4 ören yerini eylül ayında 63 bin 486 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 795 bin 145 lira gelir sağlandı.
Demre'de bulunan dünyaca ünlü ören yeri Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni, eylül ayında 31 bin 781 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 54 bin 440 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında müzeyi 25 bin 208 kişi ziyaret etmiş, 651 bin 730 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında ise müzeyi ziyaret eden 79 bin 503 kişiden, 2 milyon 169 bin 266 lira gelir sağlandı.
Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan, kaya mezarları ve Roma tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti'ni ise eylül ayında 23 bin 760 kişi ziyaret etti. Karşılığında 676 bin 17 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında antik kenti 20 bin 832 kişi ziyaret etmiş, 447 bin 276 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Myra Antik Kenti'ni 66 bin 984 kişi ziyaret etti, 1 milyon 501 bin 461 lira gelir sağlandı.
Yine Demre'de bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi'ni, eylül ayında 2 bin 300 kişi ziyarete etti. Karşılığında 10 bin 120 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 3 bin 479 kişi ziyaret etmiş, 11 bin 630 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında müzeyi 11 bin 370 kişi ziyaret etti, 40 bin 980 lira gelir sağlandı.
Demre'ye bağlı Kekova'da bulunan ve deniz yolu ile ulaşılan Simena Antik Kenti'ni eylül ayında 5 bin 645 kişi ziyaret etti. Karşılığında 54 bin 568 lira gelir sağlandı. Simena Antik Kenti'ni Ağustos ayında 7 bin 179 kişi ziyaret etmiş ve 56 bin 296 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Simena Antik Kenti'ni 54 bin 568 kişi ziyaret etti, 165 bin 478 lira gelir sağlandı.
Yılın 9 ayında Demre ilçesinde bulunan 4 ören yerini 212 bin 425 kişi ziyaret etti. Karşılığında 3 milyon 877 bin 185 lira gelir sağlandı. Özellikle Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının eylül ayında önemli ölçüde artması, Demreli turistik eşya satıcılarını ve Kekova'ya günübirlik yat turu düzenleyen yatçıları sevindirdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-12 11:59:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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