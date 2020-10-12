4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövdü. Bir genç kız, annesi olduğu değerlendirilen kadının kavgaya katılmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.
Olay, Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı. O sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti. Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-10-12 12:22:47
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