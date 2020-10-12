Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: "Suriyeli şahit dinlensin" Mübeyyen Güner 250 gün sonra oğlunun mezarını ziyaret etti Gözyaşlarına boğulan 48 yaşındaki anne Mübeyyen Güner, ev temizlikleriyle geçimini sağladığını ama yaşanan bu olayların ardından işini de kaybettiğini söyledi Kadir Şeker’in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner: "Şahit olarak Suriye uyruklu bir kişi var, bu kişi çocuğuma tampon yapıp, yaşaması için çok uğraş vermiş" "Kadir Şeker, sen tampon yapsaydın da benim çocuğumu kurtarsaydın ya o zaman öğrenseydim iyi bir aile çocuğu olduğunu" "O şahit dinlenmeden karar verilmesin. Adalet yerini bulsun"

İHA

Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: "Suriyeli şahit dinlensin" Mübeyyen Güner 250 gün sonra oğlunun mezarını ziyaret etti Gözyaşlarına boğulan 48 yaşındaki anne Mübeyyen Güner, ev temizlikleriyle geçimini sağladığını ama yaşanan bu olayların ardından işini de kaybettiğini söyledi Kadir Şeker’in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner: "Şahit olarak Suriye uyruklu bir kişi var, bu kişi çocuğuma tampon yapıp, yaşaması için çok uğraş vermiş" "Kadir Şeker, sen tampon yapsaydın da benim çocuğumu kurtarsaydın ya o zaman öğrenseydim iyi bir aile çocuğu olduğunu" "O şahit dinlenmeden karar verilmesin. Adalet yerini bulsun"

Konya'da, sevgilisi ile parkta tartışırken, Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, “Oğlumun katilinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyorum” dedi.
Olay, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzesinin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken iddiaya göre Özgür Duran'ın (32) Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Kadir Şeker, müdahale etmek istediğinde Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre, yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan ve tıp fakültesini kazanmak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir Şeker hakkında, "kasten adam öldürme, haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak" suçundan yargılanması ve suçu tahrik altında işlediği aktarılarak, Türk Ceza Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
16 Eylül’de, Kadir Şeker’in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık genç tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılırken, avukatları ve yakınları mahkeme salonunda yer aldı. Mahkeme heyeti dinlenen tanıklar, alınan ifadeler ve adli tıp raporları doğrultusunda Cumhuriyet Savcısından mütalaasını istedi. İddia makamı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçu sübuta erdiğinden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 3 ve 61 maddesi gözetilerek, 12 yıl ila 18 yıl arasında cezalandırılmasına, haksız tahrik dolayısıyla azami oranda ceza indirilerek asgari hadden ceza tayin edilmesini istedi. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmeyerek ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederken, duruşma 14 Ekim’e ertelendi.

Mezarını ziyaret etti
Yaklaşan duruşma öncesi Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner ise oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına boğulan 48 yaşındaki anne Mübeyyen Güner, ev temizlikleriyle geçimini sağladığını ama yaşanan bu olayların ardından işini de kaybettiğini söyledi.

“Halen aynı acıyı yaşıyorum”
Oğlunun vefatının üzerinden 250 gün geçtiğini dile getiren Güner, “Halen aynı acıyı yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman fenalaşıyorum. Zanlının cezasını almayınca buraya gelmeye yüzüm yoktu. Son duruşma iyi gitmedi, bizim istediğimiz olmadı. Şahit olarak Suriye uyruklu bir kişi vardı. Bu kişi çocuğuma tampon yapıp, yaşaması için çok uğraş vermiş. Sırtındaki atletini çıkarmış baskı yapmış. Allah razı olsun. İllaki beni duyacaktır. Suriyeli kişi tampon yaparken Kadir Şeker, elini kolunu sallayarak, gayet rahat şekilde evine gidiyor” diye konuştu.

“Sen tampon yapsaydın ya”
Suriyeli kişinin ifadesinde anlattıklarını aktaran Güner, “'Çok kötü oldum elimden gelen iyiliği yaptım. Atletimle bastım ama kurtaramadım. Çok üzgünüm.' Oğlum yerde can çekişirken öbürü de elini kolunu sallayarak evine gidiyor. Kadir Şeker, sen tampon yapsaydın da benim çocuğumu kurtarsaydın ya. O zaman öğrenseydim iyi bir aile çocuğu olduğunu. Biz kopuk bir aileydik ama iyi bir aileydik. Kimseye bir zararımız yoktu. 250 gündür ben her gün ağlıyorum. Kadına şiddet diye bir olay yok. Raporları var. Kadına darp yok raporda. Adalete inanıyorum, güveniyorum” ifadelerine yer verdi.

"Değer miydi"
Oğlu Özgür Duran’ın Ayşe D. ile tartıştığını ama herhangi bir şiddet olayının olmadığının altını çizen Güner, “Darp olmadığının raporu var. Ayşe D., 'Beni dövmüyordu, sadece tartışıyorduk, kendimi ifade etmek için ağlamıştım. 'Tartışmıyoruz' dememe rağmen Kadir Şeker gitmedi. Kameriyeye elinde bıçakla gelmişti' diyor. 32 yaşında oğlumu toprağa kendini cezaevine soktu. Değer miydi” dedi.

"Suriyeli şahit dinlensin"
“Oğlumun sabıkası olsa cezaevinde olurdu” diyen gözü yaşlı anne Güner, Özgür’ün Konya’ya bir yuva hayali için yerleştiğini anımsattı.
Olay günü oğlu ile Ayşe D.’nin telefon yüzünden tartıştığını aktaran Güner, “Ayşe ağlayıp gidiyor. Oğlum almaya gidiyor, daha sonra bu başına geliyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Evlat benim, ölen benim çocuğum. Oğlumun katilinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyorum. Hakime yalvarıp yakaracağım Suriyeli şahidin dinlenmesi için. Belki bu şahidin gördükleri de var ama korkudan söyleyemiyordur. Çok şeyi değiştirebilir. O şahit dinlenmeden karar verilmesin. Adalet yerini bulsun” diye konuştu.

"Sen tampon yaparken, Kadir Şeker ne yapıyordu"
Özgür Duran'ın 18 yaşındaki kardeşi Niyazi Remzi Duran, ağlamayacağını ve sadece adil bir yargılama istediklerini vurguladı.
Canlı şekilde Konya’ya gönderdikleri ağabeyinin cesedini torbada aldıklarını anlatan Duran, “Abimi buraya gömeli 250 gün oldu. ‘Kadına şiddet’ diyorlar darp olmadığının raporu burada. Kadir Şeker’in bıçağı burada. Kendi ifadesi var zaten, 'Ben bu bıçağı tespih gibi oynamak için aldım' diye. Bıçağın 90 derecelik dik bir açıyla ve ağabeyimin ayakta bıçaklandığı yazıyor. Bir görgü tanığı var ağabeyim yerde can çekişirken Kadir Şeker’in tekme attığı yönünde. Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyoruz. O şahsa sorulsun, ‘Sen tampon yaparken Kadir Şeker ne yapıyordu’ diye. Bu sorunun cevabını istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar” dedi.

"Kadına şiddeti yıkmasınlar"
Kimsenin bu acılarını yaşamamasını isteyen Duran, “Ağabeyimin üzerine kadına şiddeti yıkmasınlar. Ağabeyimin ölüsüne bile hakaret ettiler. Ağabeyimin 19 sabıkası olsa sokağa silah bıçak taşımadan çıkar mı? 20 yaşındaki üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker’in cebinde 25 santimetre bıçak var, birini öldürüyor. 14 Ekim’de duruşmada adil yargılama istiyoruz. Bizi arka kapıdan çıkarıyorlar, açıklama yapmayalım diye” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı ...
Başkan Böcek'in son 24 saatteki sağlık durumunda olumsuzluk yok
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in son 24 saatteki sağlık durumunda ...
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
YEREL HABERLER 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
'Alakır alası' avlayan 2 kişiye, 3 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER 'Alakır alası' avlayan 2 kişiye, 3 bin 500 TL ceza
Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı/ ...
Kum Zambakları koruma altında
YEREL HABERLER Kum Zambakları koruma altında
Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla ...
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
YEREL HABERLER Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film ...
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
YEREL HABERLER Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
AÜ'de engelli öğrencilerin uzaktan eğitim planlaması yapıldı
YEREL HABERLER AÜ'de engelli öğrencilerin uzaktan eğitim planlaması ...
Antalya'da deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan doldu
YEREL HABERLER Antalya'da deniz havadan sıcak olunca, sahil sabahtan ...
Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda ...
Antalya’da damat dehşeti Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, ardından firar etti
YEREL HABERLER Antalya’da damat dehşeti Tartıştığı kayınvalidesini ...
Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı
Oruç Reis, limandan ayrıldı (3)
YEREL HABERLER Oruç Reis, limandan ayrıldı (3)
6 aylık bebek, ailesi serada çalışırken konteynerde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER 6 aylık bebek, ailesi serada çalışırken konteynerde ...
Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı Yalan hikayeleriyle jüriyi etkilemeye çalıştılar Yalan Yarışması'nda katılımcılar hikayeleriyle çeyrek altının sahibi olmak için yarıştı Renkli görüntülere sahne olan yarışmada çeyrek altın ödülü bile yalan çıktı
YEREL HABERLER Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan ...
MEST kurslarında eğitim 19 Ekim’de başlayacak
YEREL HABERLER MEST kurslarında eğitim 19 Ekim’de başlayacak
Oruç Reis, limandan ayrıldı (2)
YEREL HABERLER Oruç Reis, limandan ayrıldı (2)
Oruç Reis, limandan ayrıldı
YEREL HABERLER Oruç Reis, limandan ayrıldı
14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi ...
Avokado fidanı için geceden gelip sıraya giren var
YEREL HABERLER Avokado fidanı için geceden gelip sıraya giren var
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Önce duvara çarptı, ardından garaja girdi
YEREL HABERLER Önce duvara çarptı, ardından garaja girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X