6 aylık bebek, ailesi serada çalışırken konteynerde çıkan yangında öldü (2)

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CENAZESİ MORGA KONULDU

Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının seraya çalışmak için gittiği sırada konteyner evde çıkan yangında ölen 6 aylık Suriyeli bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze bir görevli tarafından nakil aracından indirilerek, morga alındı. Cenazenin getirilmesi sırasında bebeğin yakınlarından kimsenin bulunmadığı görüldü.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-12 12:52:08



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