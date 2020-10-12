Teknenin tepesinde gitarla Alanya tanıtımı yaptı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sosyal medya üzerinden bölgenin güzelliklerini tanıtan psikolog Serkan Çimen, günlük tur teknesinin üzerine çıkarak, gitarıyla 'Karayip Korsanları' filminin müziğini çaldı.

Alanya'da L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görevli psikolog Serkan Çimen, sosyal medya üzerinden oluşturduğu 'Gitarımla geziyorum' platformunda, Alanya'nın görsel güzelliklerini müziğiyle birleştirerek tanıtıyor. En büyük hobisi olan gitarıyla gezen Çimen, daha önce de Yassı Tepe'de 800 metreden yamaç paraşütüyle atlayarak havada gitar çalıp şarkı söyledi.

Çimen, bu kez Alanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği korsan teknesi görünümündeki tur teknelerinden birine binerek en tepesine çıktı. Burada 'Karayip Korsanları' filminin müziğini çalan Çimen, Alanya'nın görsel güzelliğine müziğin ritmini, ahengini, melodilerini ekleyip insanlara hem görsel hem işitsel anlamda güzel bir sunum yapmak istediğini söyledi. Çimen, "Daha önce Alanya'da ilk projemde, Yassı Tepe'de 800 metre yükseklikten atlayıp havada gitar çaldım. İyi ses getirdi. Şimdi de Alanya'nın görsel güzelliklerinden olan Karayip Korsanları teknelerinden birisine binip Karayip Korsanları filminin müziğini çalarak proje haline getirdim. Bunun da ses getireceğini, Alanya'nın güzelliklerine tanıtım amaçlı katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Bu yönde projelerime devam edeceğim. Güzel Alanyamızı, müziğimle tanıtmaya devam edeceğim" dedi.

'Gitarımla geziyorum' isimli sosyal medya platformu bulunan Çimen, gitarıyla gezmeyi, gördüğü güzellikleri kanalında paylaşmayı çok sevdiğini söylerken, izleyenlerden gelen tepkilerin de çok güzel olduğunu ifade etti. Çimen, "Daha önce bu yönde bir proje görmediklerinin, güzel şeylere vesile olabileceğimin geri bildirimini alıyorum. Bu da motivasyonumu yüksek tutuyor. Zaten müziği, gezmeyi seviyorum. Dolayısıyla hem gitarımı hem gezmemi birleştirip 'Gitarımla geziyorum' diye platform oluşturdum kendime. Umarım güzel paylaşımlarla insanlara güzel sunumlar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-12 12:58:50



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