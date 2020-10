Varsak şehir girişi zakkumla güzelleşti

Kepez Belediyesi, Antalya’nın yeni şehir girişi Kirişçiler Yolu ile Hamza Taş Bulvarı’nın refüjüne 5 bin 200 adet zakkum bitkisi dikti. Bu çalışmayla çam ormanları içerisinden geçen bulvarların yeşil kimliği daha da artırıldı.

Kepez Belediyesi, başlattığı yeşil seferberliği kapsamında ilçenin parklarına, bulvarlarına, meydanlarına, okul ile kamu binalarının bahçelerine yetişmiş ağaç ve bitkiler dikmeye devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün isteği ile de yeşillendirme çalışmasında Akdeniz’e özgü ağaç ve bitkiler kullanılıyor. Bu kapsamda ilçenin birçok noktasında portakal, limon ve zeytin bahçeleri oluşturuldu. Begonvil, zakkum ve mevsimsel çiçeklerle de Kepez’in bahçeleri ve yolları çiçek bahçesi haline getiriliyor.

Varsak şehir girişine 5 bin 200 adet zakkum

Başkanı Hakan Tütüncü döneminin ulaşımdaki en önemli çalışmalarından biri olan Hamza Taş Bulvarı ile devamındaki Kirişçiler Yolu, Akdeniz’e özgü bir bitki olan zakkumla güzelleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden Kuzey Çevre Yolu’na ulaşım imkânı sağlayan her iki bulvarın refüjüne 5 bin 200 adet zakkum bitkisi dikti. Peyzaj çalışmasıyla her iki bulvarın 4 kilometrelik kısmında gerçekleştirildi. Çam ormanları içerisinden geçen her iki bulvar, bahar aylarında çiçek bahçesine dönüşecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin parklarını, meydanlarını ve yollarını Akdeniz’e özgü ağaç ve bitkilerle yeşillendirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.



Kuzey çevre yollarına yeni şehir girişi

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda şehir merkezine ulaşım imkanı sağlayan Süleyman Demirel Bulvarı’nın bittiği nokta olan Varsak bölgesi ile kuzeydeki mahalleler, AntalyaBurdur Yolu ve Kuzey Çevre Yolu arasında bölünmüş yol büyüklüğünde iki bulvar inşa etmişti.

Eski Varsak Belediyesi binası ile Çamlıca Mahallesi yolu kavşağı arasında 4 km uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir bulvar açılmıştı.

Kepez Belediye Meclisi, 2014’te açılan bu bulvara, eski AK Parti Antalya İl Başkanı merhum Hamza Taş’ın ismini vermişti.

Daha sonra Hamza Taş Bulvarı’nın devamı olan ve iki aracın yan yana geçemediği ve alt yapısı kullanılamaz hale gelen Kirişçiler Yolu genişletilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, yolunun mevcut 8 metre olan genişliğini 30 metreye çıkarmıştı. Antalya için yeni bir şehir girişi olan yola, 35 cm kalınlığında 57 bin ton asfalt dökülmüştü.

