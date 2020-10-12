Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (3)

ZANLI DAMAT YAKALANDI
Antalya Serik'te, kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.İ.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-10-12 15:05:13
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