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Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (3)

DHA

Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (3)


ZANLI DAMAT YAKALANDI
Antalya Serik'te, kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.İ.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-10-12 15:05:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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