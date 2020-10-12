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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP Üniversitesi’nde eğitim yılı başladı

İHA

Alanya HEP Üniversitesi’nde eğitim yılı başladı

Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP) Üniversitesi’nde 20202021 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle 20202021 güz dönemini uzaktan eğitimle sürdürme kararı alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi dün itibariyle uzaktan eğitime başladı.
Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte bir çok alanda yenilikler yaşandı. Bu yeniliklerden en önemlisi ise eğitim alanında oldu. Üniversiteler Covid19 salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam etme kararı aldı. Bu kapsamda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ise uzaktan eğitim sürecinin startını verdi.

Uzaktan eğitim hazırlıklarımız tamam
20202021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Özkul, “20202021 akademik yılında tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Tabi akademik yıl başlangıçları genellikle öğrencilerin, öğretim üyelerinin, ailelerin ve üniversite yönetiminin hep birlikte coşkuyla başlattığı etkinliklerdir. Bu yıl Pandemi nedeniyle maalesef öğrencilerimizle birlikte yüz yüze buluşmamız mümkün olmadı. Eğitim öğretim yılımızı internet üzerinden uzaktan eğitim yoluyla sürdüreceğiz. Bir çok üniversitede bu yolu seçmek zorunda kaldılar. Biz Alanya HEP Üniversitesi olarak top yükün ve sistemli bir şekilde uzaktan eğitim hazırlıklarımızı yaptık. Altyapımız güçlendirdik. Yazılımlarımızı güncelledik. Bu konuyla ilgili ek olarak uzmanlardan istihdam ettik. Öğretim üyelerimize derslerini uzaktan daha etkili bir birimde verilebilmesi için eğitimler verdik. Bu şekilde belki de uzaktan eğitim yoluyla, yüz yüze yaptığımızdan daha etkili bir eğitimi gerçekleştirme olağanımızın olacağını düşünüyorum." dedi

Pandemi sonrası yüz yüze eğitim etkirlikleri düzenleyeceğiz

Bu süreçte bazı sorunlarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu, bu sorunları öğrencileri, ailelerini ve öğretim elemanlarını karamsarlığa sevk etmemesi gerektiğinin altını çizen Rektör Prof.Dr. Özkul şöyle devam etti: " Bazı eksikliklerimiz olursa bunların telafi yoluna mutlaka gideceğiz. Örneğin zorunlu ve gerekli gördüğümüz dersler ve konular için pandemi sonrasında yüz yüze eğitim etkinlikleri düzenleneceğiz. Belki bu dönem sonunda belki de önümüzdeki dönem. Öğrencilerimizi eğitim gördükleri alanın etkinliklerine ve yetkinliklerine sahip olarak mezun etmek istiyoruz. Tabii ki pandeminin en kısa sürede sona ermesi en büyük dileğimiz. Çünkü eğitim sadece dersler, ödevler ve sınavlar gibi eğitsel etkinliklerden oluşan bir faaliyet değil. Bunun yanında sosyal kültürel ve sportif etkinliklerde çok önemli. Biz bu nedenle en kısa zamanda öğrencilerimizle birlikte Alanya HEP Üniversitesi’nde bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye hedefliyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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