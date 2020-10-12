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Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

İHA

Kelepçeleri gizleyip polisten kaçan şüpheli 1 saat sonra yakayı ele verdi

Antalya’da gözaltındayken ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek, ayakları çıplak şekilde kaçan şahıs, 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında bir suçtan dolayı gözaltına alınan ve ayakkabısı bulunmayan H.K., ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyerek bir anda binadan kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine bölgedeki polis ekipleri şüphelinin peşine takıldı. Ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, park ve bahçelerde arama yapıldı. Üzerinde şort ve tişört bulunan şüpheli H.K., yaklaşık 1 saat sonrası arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. H.K. ile onun saklanmasına yardımcı olan Y.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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