Manavgatta bir araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçildi

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde bir araçta çok sayıda gümrük kaçağı gözlük, kol saati, kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, kaçak emtia ürünü satan kişi ve organizasyonlara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 813 adet güneş gözlüğü, 443 adet kol saati, 21 adet kulaklık, 4 adet hoparlör ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili A.R.Ö. isimli kişiyi gözaltına alırken, hakkında `5607 Sayılı Kanunu Muhalefet Etmek´ suçundan adli işlem yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-12 20:36:48



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