Rafting sezonu uzadı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon işletmecileri, koronavirüs salgını nedeniyle geç açılan rafting sezonunu uzattı. Rusya, Ukrayna ve İran'dan turistlerin gelmeye devam etmesi, sezonun uzamasında etkili oldu.

Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde gerçekleştirilen rafting turları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte sezonu açan, yurt dışı uçuşların açılmasıyla rafting botlarını suya indiren işletmeler, sezonu kasım ayına kadar uzatma kararı aldı.

`HEDEFİMİZ KASIM AYINI GÖRMEK´

İşletmeci Süleyman Aksu, havanın sıcak olması dolayısıyla sezonu uzatma kararı aldıklarını belirterek, "Yeni normal hayat ile birlikte ilk olarak yerli turistler gelmeye başladı. Yurt dışı uçuşların açılması Rus, Ukrayna ve İranlı turistleri tekrar botlarda görmemizi sağladı. Biz de pandemiye göre önlemlerimizi aldık. Kullanılan kask ve can yeleklerini her turdan sonra dezenfekte etmeye başladık. Rafting botları 10 kişilik olmasına karşın 5'er kişi ve mesafeli oturtmaya dikkat ettik. Hava şartları müsait oldukça bu yıl rafting yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz kasım ayını görmek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-10-13 08:12:10



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