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Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira

DHA

Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde üretilen yöreye özgü Söğle peynirinin yaklaşık 4 aylık kuyuda bekleme süreci tamamlandı. Derilere doldurularak konuldukları kuyulardan özenle çıkarılan Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu.
Elmalı'ya bağlı Küçük ve Büyük Söğle mahallelerinde üretilen Söğle peyniri, Batı Akdeniz'in en yüksek noktalarından 3086 rakımlı Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor. Keçi sütünün kaynatılıp, mayalanarak üretildiği Söğle peyniri haziran ayı ortalarında ortalama 70 kilo gelen derilere doldurularak, kuyulara atılıyor. Önce rende, sonra elle ufalanan Söğle peyniri keskiç denilen bir sopa ile derilere dolduruluyor. Derilerin ağzı dikilip, haziran ayı ortasında 10 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde, 2250 rakımdaki antik dönemden kalan kuyulara atılıyor. Bu kuyularda 4 ay kalan deriler, aşağı iple inen kişilerce iplerle bağlanarak yukarı çıkarılıyor. Özel tadı ve aroması olan peynirler daha sonra satışa sunuluyor.
KİLOSU 100 LİRA
Söğle peyniri yalnızca bölgede keçi sürüsü olan 15 çoban tarafından üretiliyor. Yılda sadece 100 deri Söğle peyniri üretilebiliyor. Her deride ortalama 70 kilo peynir oluyor. Yıllık ortalama üretim 7 ton civarında. Kızlar Sivrisi'nin doruklarına yakın noktalarda doğal ortamda otlayan keçilerin sütünden üretildiği için farklı tadı ve aroması olan Söğle peyniri Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu. 
Yöresel lezzetin öncü üreticilerinden Cemal Alkaya, "Söğle peyniri yöremize özgü bir marka peynir. Tuzun dışında hiçbir katkı maddesi yok. En önemli özelliği doğal ortamda beslenen keçilerin sütünden yapılması" dedi.
NUH'UN AMBARI PROJESİNE ADAY
Söğle peynirinin tanıtılması için çalışmalar yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Söğle peyniri, Elmalı'ya özgü bir marka peynir. Kültürel bir mirasımız ve yöremize özgü bir lezzetimiz. Sadece Küçük ve Büyük Söğle mahallelerimizde üretiliyor. Bunun öncelikle üretimini artırmak, ardından coğrafi işaret almak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz aşamada geleneksel yöntemle üretilen yerel gıda ve üreticilerin yer aldığı Nuh'un Ambarı Projesi'ne aday durumda. Çok yakında bu listeye girecek, ardından yöresel bir marka haline gelecek" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-13 08:47:37

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