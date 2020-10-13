Muratpaşa, 10 bin siperlikli maske üretecek

Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yeniden siperlikli yüz maskesi yapımına başladı. Salgının ilk döneminde 63 bin 700 maske üretip aralarında sağlık kurumlarının da bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz teslim eden Muratpaşa Belediyesi, 10 bin yeni maske daha yapacak.

Covid19 salgınıyla mücadelede Muratpaşa’da her eve ulaştırdığı yıkanabilir maske çalışması ve siperlikli maske üretimiyle bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi’nce “Avrupa ülkelerine ilham olabilecek en iyi çözümler” arasında gösterilen Muratpaşa Belediyesi, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda siperlikli maske üretimine yeniden başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgının ilk döneminde, ASSİM’de 3 boyutlu yazıcılarla başlayan maske üretimini atölye düzeyine taşıdıklarını söyledi. Bu süreçte 63 bin 700 adet yüz koruyucu siperlikli maske yapıldığını belirten Uysal, maskeleri aralarında Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet hastanelerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık kurumuna, belediyelere, aile sağlığı merkezlerine ve emniyet güçlerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi, ikinci etap çalışmalarına ise 10 bin maske üretim hedefiyle başladı. ASSİM’de yapımına başlanan maskeler, yine ücretsiz olarak ihtiyacı olan noktalara ulaştırılacak. Yetkililer ihtiyaç olması halinde bu sayının arttırabileceğini dile getirdi.

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