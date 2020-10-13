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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da tatil yapan Rus turizmci: Herkese Kekova'yı tavsiye edeceğim

DHA

Antalya'da tatil yapan Rus turizmci: Herkese Kekova'yı tavsiye edeceğim


Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)RUSYA'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nden Antalya'ya tatile gelen Rus turizmci Juliia Oliakova (33) ile arkadaşı ve diş hekimi Larisa Ziskina (33), yatla tura çıktıkları Demre'de denizin ve doğanın tadını çıkardı. Juliia Oliakova, "Türkiye bambaşka bir ülke. Özellikle büroma gelen herkese Antalya'yı ve Kekova'yı tavsiye edeceğim. Gelecek yıl yine Antalya'dayız" dedi.
Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı ünlü turistik Yalta şehrinden turizmci Rus Juliia Oliakova ile aynı bölgenin ünlü turistik beldesi olan Sudak'ta oturan arkadaşı ve diş hekimi Larisa Ziskina, Antalya'nın Kemer ilçesine tatile geldi. Juliia Oliakova ve Larisa Ziskina, Kemer'den katıldıkları yat turuyla Demre ilçesine gezintiye çıktı. İki arkadaş Demre'deki mola sırasında kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. İki arkadaş Kekova'nın doğal koylarında bol bol fotoğraf çektirdi.
Juliia Oliakova, "İkimiz de ilk kez Antalya'ya geldik. Kemer'de tatil yapıyoruz. İkimiz de dünyaca ünlü turistik şehirlerden geldik. Birlikte tatil için Antalya'ya gelmeye karar verdik. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu buraya gelince anladık. Ancak Türkiye bambaşka bir ülke. Kekova bizi büyüledi. Her yer panorama gibi güzel. Tarih, deniz, doğa üçü bir arada ve harika. Bu mevsimde deniz harika. Burada bol bol fotoğraf ve video çektik. Özellikle büroma gelen herkese Antalya'yı ve Kekova'yı tavsiye edeceğim. Ama şimdiden karar verdik. Gelecek yıl yine Antalya'dayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-13 11:30:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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