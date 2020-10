Yeşilçam'ın usta ismi Coşkun Göğen, set için gün sayıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan usta oyuncu Coşkun Göğen (75), 3 film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynamaya hazırlandığını söyleyen Göğen, iki film için de anlaştığını aktardı.

Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, 3 film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Aydemir Akbaş'ın da rol aldığı komedi filminin hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri bir süreliğine ertelenen sinema filmi, Antalya ve Alanya'da çekilecek.

Komedi filminin yanı sıra iki film için de görüşme yaptığını, senaryoda anlaştıklarını ve çekim gününü beklediğini kaydeden usta oyuncu, "Çalışmayı çok seviyorum. Sinema benim ruhumu yenileyen bir sektör. Ardı ardına gelen projeleri değerlendirmemek olmazdı. Şimdi alt oyuncu kadrolarının toparlanmasını bekliyoruz. Ardından setler kurulacak ve çekimler başlayacak" diye konuştu.

HER GÜN SAÇ SAKAL TIRAŞ OLUYOR

İşi gereği gündelik bakımına özen gösterdiğini sözlerine ekleyen Göğen, "Hayatımda üç şeyi değiştirmiyorum. Birincisi sinema, ikincisi et aldığım kasabı, üçüncüsü tıraş olduğum berberi. Benim vazgeçilmezim bunlar. Her daim bakımlı olmam gerekiyor. Devlet memuru gibi evden çıktığımda saçım ve sakalım temiz olmalı. En başka kendime saygı duyuyorum. 10 yıllık kuaförüm Ahmet Aydın neyi nasıl istediğimi çok iyi bilir. Koltuğuna otururum, tıraş eder beni, süsler ve işe uğurlar" dedi.

