Korkuteli Belediyesi'nin çalışma düzeni, 14 gün boyunca en düşük seviyeye indirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli Belediyesi'nin çalışma düzeni, 14 gün boyunca en düşük seviyeye indirilecek

İHA

Korkuteli Belediyesi'nin çalışma düzeni, 14 gün boyunca en düşük seviyeye indirilecek

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı belediye personellerinin Covid19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Belediyemizin çalışma düzenini 14 gün boyunca en düşük seviyeye indiriyoruz" dedi. Aynı zamanda İşlek, bu çalışma düzeninin 27 Ekim'e kadar süreceğini de ifade etti.
Başkan İşlek, yaptığı paylaşımında, "Maalesef belediye merkez binamızdaki bazı personellerimizde Covid19 pozitif tespiti sonucunda ve Covid19 virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, belediyemizin çalışma düzenini 14 gün boyunca en düşük seviyeye indiriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin internet adresinden, telefon numaralarından veya 153 ihbar hattından bilgi almak kaydı ile belediyemiz ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Covid19 tedbirleri kapsamında 27 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu çalışma düzeninden kaynaklı, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinde bir aksama olmaması için, belediye çalışanlarımız evlerinden sizler için çalışmaya ve hizmet vermeye devam edeceklerdir. Ayrıca belediyemiz binasında sizlere yardımcı olması için sadece 2 belediye çalışanımız hazır bulunacaktır. Fakat bina içerisine misafir kabul edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilçam'ın usta ismi Coşkun Göğen, set için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın usta ismi Coşkun Göğen, set için gün ...
Naula Antik Kenti restorasyon için temizleniyor
YEREL HABERLER Naula Antik Kenti restorasyon için temizleniyor
Alanya’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da sahte içki operasyonu
Cami ve okullarda su israfı önleniyor
YEREL HABERLER Cami ve okullarda su israfı önleniyor
Sinekle mücadele hız kesmiyor Bin 385 personel, 192 araç ve tekneler ile kent merkezi ve ilçelerde ilaçlama devam ediyor
YEREL HABERLER Sinekle mücadele hız kesmiyor Bin 385 personel, 192 ...
4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz
YEREL HABERLER 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var ...
Antalya'da tatil yapan Rus turizmci: Herkese Kekova'yı tavsiye edeceğim
YEREL HABERLER Antalya'da tatil yapan Rus turizmci: Herkese ...
Yanan evine değil telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu Veteriner hekim tarafından 10 bıldırcın hediye edildi Küle dönen evinin bahçesinde yeni bıldırcınlarıyla yatıp kalkıyor
YEREL HABERLER Yanan evine değil telef olan bıldırcınları için ...
Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Muratpaşa, 10 bin siperlikli maske üretecek
YEREL HABERLER Muratpaşa, 10 bin siperlikli maske üretecek
Özgür Duran'ın annesi: 14 Şubat'a evlilik için günü almıştı
YEREL HABERLER Özgür Duran'ın annesi: 14 Şubat'a evlilik için günü ...
Esnaf sandalyesini sarhoş adam için uyarı levhası yaptı Alkollü şahıs kaldırımda sızdı, ayaklarını yola uzatınca devreye esnaf girdi Alkollü vatandaşın yola uzattığı ayakları ezilmesin diye yola sandalye koydular
YEREL HABERLER Esnaf sandalyesini sarhoş adam için uyarı levhası ...
Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda bekleyişini ...
ATSO KÖK ödülleri sahipleriyle buluşuyor
YEREL HABERLER ATSO KÖK ödülleri sahipleriyle buluşuyor
Başkonsolos Wessel: “Antalya’daki Almanlar kendilerini güvende hissediyor”
YEREL HABERLER Başkonsolos Wessel: “Antalya’daki Almanlar ...
Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira/ ...
Oğlu 10 yıldır kayıp anne: Öldüyse mezarı olsun, bu belirsizlik beni öldürdü
YEREL HABERLER Oğlu 10 yıldır kayıp anne: Öldüyse mezarı olsun, bu ...
Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira
YEREL HABERLER Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira
Eşek sütünde ölüm riski
YEREL HABERLER Eşek sütünde ölüm riski
Rafting sezonu uzadı
YEREL HABERLER Rafting sezonu uzadı
Uyuşturucu madde ticareti yapan 18 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 18 kişi gözaltına ...
Antalya'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu 10 adres ve 4 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda kilolarca esrar ve 140 bin TL'ye yakın para ele geçirildi Operasyonda 18 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu 10 ...
Antalya’da yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele ...
Manavgatta bir araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçildi
YEREL HABERLER Manavgatta bir araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X