Antalya'da meşaleli, silahlı düğün konvoyu

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Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilmesine rağmen Antalya'da düzenlenen bir düğünde, meşaleler yakılıp,

tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçsei Varsak Mahallesi'ndeki bir düğünde, gelin arabasının bulunduğu konvoyun önü damadın arkadaşları tarafından kesildi. Kalabalık meşaleler yakıp, tabancalarını ateşledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Damat ile gelini taşıyan otomobilin sürücüsü de araçtan inip, havaya ateş etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı. Gençlerden birinin "Serkan, ben sıkacağım" sözleri de görüntülere yansıdı.

Düğüne katılanlar çekilen görüntüler sosyal medyada paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-13 12:58:57



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