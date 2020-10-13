Dünya’nın planlı, projeli tek gecekondusu Kepez’de Türkan Şoray’ın oynadığı “Sultan” filmindeki gecekondudan esinlenerek inşa edilen gecekondu, Antalya’nın gecekondu geçmişine müze olarak ışık tutacak.

Kepez Belediyesi, Dünyanın planlı ve projeli tek gecekondusunu mimar, heykeltıraş ve müze uzmanlarıyla DokumaPark’a kazandırdı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve başrolünü Türkan Şoray’ın oynadığı “Sultan” filmindeki gecekondudan esinlenerek inşa edilen gecekondu, Antalya’nın gecekondu geçmişine müze olarak ışık tutacak.



Müzeleri, sanat galerisi, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanlarıyla Antalya’nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark, gecekondu yaşamına da ev sahipliği yapıyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve başrolünü Türkan Şoray’ın oynadığı “Sultan” filmindeki sıcacık gecekondu konsepti, Kepez’de müze olarak geçmişe ışık tutacak. Bir gecede derme çatma yapılması nedeniyle ‘gecekondu’ adıyla yıllardır günümüze gelen konut örneğini Kepez Belediyesi, mimar, heykeltıraş ve müze uzmanlarınca tasarlayarak, DokumaPark’a inşa etti. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nin batı tarafında yer alan ‘Gecekondu Müzesi’, 70 m2 üzerine inşa edildi. 1 oda, 1 salon, mutfak ve banyodan oluşan gecekondunun yan tarafına birde kümes yapıldı. Duvarları briket, çatısı ise kiremit, pencereleri ise ahşap doğrama dan yapılan müzenin, gecekondu kimliğine uygun olması bakımından yapım inşası da akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Yapım şekli ve yapım malzemesi de gecekondu ruhuna uygun olarak seçilen müzenin, dışındaki briketten çatıdaki kiremite, içindeki eşyasına kadar her parçası Kepez’de yıkılan gecekondulardan elde edildi.



12 yılda 90 bin gecekondu kaldırdık

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gecekondu Müzesi ile Antalya’daki gecekondu yaşamını resmettiklerini söyledi. Kepez Belediyesi olarak, 12 yılda yaklaşık 90 bin gecekonduyu ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Antalya 1980'lerden sonra düzensiz yapılaşmaya maruz kalmış, köyden kente göç olgusu karşısında ya da Anadolu'nun şehirlerinden büyükşehirlere göçler konusunda çok farklı bir yük kaldırmış, dolayısıyla da bu düzensiz bir şehirleşmeye, yani gecekondulaşmaya sebebiyet vermiş.. 12 yıldır biz bu şehre çok büyük emekler verdik. Gecekondu mahallelerimizi bir bir kentsel dönüşüme tabii tuttuk. 90 bin gecekonduyu kaldırırken de, kavgasız, gürültüsüz vatandaşın gönüllerini alarak, onların rızalarıyla birlikte kaldırdık.” dedi.



Kepez’in dönüşüm hikayesi

Kepez’de aslında 12 yılda bir dönüşüm hikayesi yaşandığını bildiren Tütüncü, “Şimdi gecekondu mahalleleri ortadan kalkınca dedik ki; bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu şehirde yaşayanlar, bu şehrin hatıralarını en iyi şekilde görsünler. Dokumapark’ın bir köşesine de o gecekondu günlerini hatırlatan gecekonduyu etnografik özelliklerle birlikte yapalım istedik. Bu gecekondu mimarlarla, müze uzmanlarıyla, heykeltıraşlarla yapıldı. Dışarıdan bir gecekondu görüyorsunuz, ama oldukça dayanıklı bir yapı ve uzun yıllar yaşamasını istiyoruz.” dedi. Tütüncü, Dünyanın farklı şehirlerine gidildiği zaman, kocaman kocaman gökdelenlerin arasında gecekondu mahallelerinden kalma eski yapıların olduğunu, bunun aslında o şehrin nereden nereye dönüştüğünü anlattığını söyledi.



İlham kaynağı Sultan’ın gecekondusu

DokumaPark’a yapılan gecekondunun da şehrin nereden nereye geldiğini gösterdiğini belirten Başkan Tütüncü, “Mimarların elinde, müze uzmanlarının elinde, heykeltraşların elinde bir dönemi canlandırıyoruz. Bu gecekonduya ilham olan şey; Türk sinemasının en önemli yapıtlarından birisidir. ‘Sultan Filmi.… Bu filmdeki Türkan Şoray'ın gecekondusunun tıpkısını buraya yaptık. Esin kaynağımız o filmdeki Türkan Şoray’ın ‘Sultan’ın gecekondusu…” diye konuştu.



Gecekondu döneminin canlandırması

Gecekondunun içini de etnografik özelliklere göre döşediklerini belirten Başkan Tütüncü, “ Antalya’daki gecekondularda nasıl bir yaşantı varsa, o yaşantıyı resmettik. O yaşantıyı ortaya koyduk. Müzeci arkadaşlar o yaşantıyla ilgili gerekli çalışmayı yaptılar. Aslında bir dönem canlandırmasının yapıldığını söylemeliyim.” dedi.

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