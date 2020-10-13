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Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza Parçalara ayrılan kamyon ve hurdaya çıkan otomobilden hafif yaralı olarak çıkarıldılar Kamyonun savrulan kasasının arka kısmına çarpan otomobil de hurdaya döndü

İHA

Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza Parçalara ayrılan kamyon ve hurdaya çıkan otomobilden hafif yaralı olarak çıkarıldılar Kamyonun savrulan kasasının arka kısmına çarpan otomobil de hurdaya döndü

Antalya'da meydana gelen feci kazada direğe ve bariyerlere çarpan kamyon köprü girişinde parçalara ayrıldı. Kaza yapan kamyonu son anda fark eden otomobil, kamyonun kasasına çarparak hurdaya dönerken, yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan kamyon ve otomobil sürücüleriyle kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Eroğlu’nun kullandığı 07 AKN 621 plakalı Ford Cargo kamyon Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere ve şehirlerarası yön levhasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Kaza yapan kamyonun sürücü kabini ve kasasının bir bölümü köprünün korkuluklarını aşarak yan yola düşerken, kasanın kalan bölümü köprülü kavşak girişini tamamen kapattı. Kaza sırasında kamyonun arkasında seyir halindeki Emirhan Büber’in kullandığı 07 HOU 01 plakalı Dacia marka otomobil, köprüye girdiği sırada savrulan kamyonun kasasının arka kısmına çarparak hurdaya döndü. Otomobil köprü üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Eroğlu, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Eroğlu ve otomobil sürücüsü Emirhan Büber Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
Kazanın ardından kamyonun tamamen kapattığı köprülü kavşağın Alanya girişi uzun süre araç trafiğine kapandı. Kamyon uzun uğraşlar sonucu vinç ile bulunduğu yerden kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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