ALKÜ’ Alanya'yı yeniden hentbolle buluşturuyor

2. Lige yükselme mücadelesi verecek olan ALKÜ’nün ilk hentbol takımı, Alanya’yı yeniden hentbol ligiyle buluşturuyor.

Bölgesel ligde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2125 Ekim tarihleri arasında Bursa’da, 2. Lige çıkma mücadelesi verecek. Pandemi nedeni ile Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ertelenen grup mücadelelerinde 5 grupta 27 takım yarışacak. Mücadele sonucunda ilk ikiye kalan takımlar bir üst lig olan 2. Lige çıkmaya hak kazanacak. ALKÜ Hentbol Takımı ise E grubunda mücadele edecek.

Mücadele öncesi Senato Salonunda ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı ile bir araya gelen Rektör Kalan, “Spor takımlarımız yıl boyunca bizlere birçok başarılar kazandırıyor. Bursa’da ALKÜ Ailesini temsil edecek olan Hentbol Takımımızdan da aynı başarıları bekliyoruz. Yeni kurulan bir ekip, mücadele ruhu yüksek bir takımız. Bursa’dan güzel haberler ile döneceğinize inancım tamdır. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

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