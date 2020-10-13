Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak öldüren Mahir İncedayı'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahir İncedayı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-10-13 18:24:48
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