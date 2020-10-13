Alanya’da temizlikte bir ilk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da temizlikte bir ilk

İHA

Alanya’da temizlikte bir ilk

Alanya Belediyesi, temizlik konusunda bir ilke daha imza attı. Mahmutlar Mahallesi’nde uygulanmaya başlayan yeni projede, 3 metreküp yerüstü çöp konteynerleri yerleştirilmeye başlandı.
Göreve geldiği günden buyana Alanya’ya eşsiz projeler kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, uygulamaya koyduğu yeni projeyle zamandan ve maliyetten de tasarruf edecek. Uygulama ilk olarak Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde başladı. 3 metreküp yerüstü çöp konteynerlerinin ilkini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yerleştirdi ve test etti.

Covid19 riski gözetilerek üretildi
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamaya koyulan projede, öncelik hijyen ve sağlığa verildi. Yeni konteynerler, hem 4 adet büyük saç konteynerin yeri alarak alandan tasarruf ediyor hem de pandemi sürecinde vatandaşları riske sokmamak adına temassız çöp atımı imkanı sağlıyor. 2 kapaklı olarak üretilen yeni yerüstü konteynerleri hem manuel olarak elle açılabiliyor hem de ayak basma mekanizmasıyla el değmeden temassız bir şekilde çöpün atılmasını sağlıyor.

İlk etapta 72 adet yerleştirilecek
Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık projesindeki şartları da yerine getiren Alanya Belediyesi, bugün başlattığı uygulamada 27 adet yerüstü çöp konteynerini yerleştirirken toplamda 72 adet konteynerin belirlenen noktalara yerleştirileceği açıklandı.

Çöp alımı günde teke düşecek
Sadece yerelde değil ulusal bazda da temizlik konusunda hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken Alanya Belediyesi, yeni uygulamasıyla birlikte günde 3 olan çöp alımını 1’e düşürecek. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek olan Alanya Belediyesi, yeni uygulamasıyla birlikte çevre sakinlerinin de takdirini topladı.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”
Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, yeni yerüstü çöp konteynerlerinin Mahmutlar’ın değerine değer kattığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Yeni yerüstü çöp konteynerleri için Başkanımıza ve ekibine Mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Temiz çevre, yeşil doğa ve hijyenik bir ortam için el ele vererek, daha temiz bir Alanya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“Kent vizyonumuzu geliştiriyoruz”
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, yeni uygulamaları için yaptığı açıklamada, “Akılcı ve üretken belediyecilik anlayışımızla cadde ve sokaklarımızdaki çok sayıda çöp konteyneri kirliliğini ortadan kaldırıp, 1 tanesiyle 4 tane büyük saç konteynerin görevini yapacak, 3 bin m depolama kapasitesine sahip konteynerler kazandırdık. Sıfır atık yönetmeliğine uygun, modern ve hijyenik alt yapıya kavuşan bu caddeyle, kent vizyonumuza bir yapı taşı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“Hem hijyenik hem pratik”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, konteynerlerin sağlık açısından son derece modern bir şekilde üretildiğini vurgulayarak, “Pandemi döneminde hijyenin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu vesile ile projelerimize bir yenisini daha ekledik. Buna da Mahmutlar Mahallemiz de başladık. Ambalaj ve evsel atıklar için yerüstü konteynerler yerleştirmeye başladık. Yeni ürünlerimizle birlikte günde 3 defa yerine 1 defa toplama yaparak vatandaşlarımızı rahatsız etmeden, bölgedeki hijyeni sağlayacağız. Hem zamandan hem maliyetten tasarruf edecek, her şeyden önemlisi de insanların sağlığını daha iyi koruyacağız. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyor, Mahmutlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son ...
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına ...
Polis okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Polis okul çevrelerini denetledi
Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı Tartıştığı ...
Korkuteli’nde 200 keklik doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 200 keklik doğaya bırakıldı
Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası
Tramvay yolu ve kaldırımı kestirme yol seçen motosiklet sürücülerini polis affetmedi Ekipler, kaldırımda motosiklet sürenlere 288, tramvay yolunu kullananlara ise 132 TL cezai işlem uyguladı
YEREL HABERLER Tramvay yolu ve kaldırımı kestirme yol seçen ...
Alanya'da ekimde deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da ekimde deniz keyfi
Dünyaca ünlü sahilde 'yüz yüze eğitim' sakinliği Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde 'yüz yüze eğitim' sakinliği Yüz ...
ALKÜ’ Alanya'yı yeniden hentbolle buluşturuyor
YEREL HABERLER ALKÜ’ Alanya'yı yeniden hentbolle buluşturuyor
Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Alanya’da ekim ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler ...
Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek
YEREL HABERLER Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek
Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar konuştu Meşaleleri yakıp tabancalarla havaya ateş ettiler
YEREL HABERLER Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar ...
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına vatandaşlar koştu Yoldan çıkan kasksız sürücü kafasını palmiye ağacına çarpıp yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına ...
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına ...
Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk ...
Belediye, Türkan Şoray'ın filminden esinlenerek 'gecekondu' inşa etti
YEREL HABERLER Belediye, Türkan Şoray'ın filminden esinlenerek ...
Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci kaza Parçalara ayrılan kamyon ve hurdaya çıkan otomobilden hafif yaralı olarak çıkarıldılar Kamyonun savrulan kasasının arka kısmına çarpan otomobil de hurdaya döndü
YEREL HABERLER Antalya'da 'nasıl sağ çıktılar' dedirten feci ...
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a forma
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ...
Antalya'da meşaleli, silahlı düğün konvoyu
YEREL HABERLER Antalya'da meşaleli, silahlı düğün konvoyu
Dünya’nın planlı, projeli tek gecekondusu Kepez’de Türkan Şoray’ın oynadığı “Sultan” filmindeki gecekondudan esinlenerek inşa edilen gecekondu, Antalya’nın gecekondu geçmişine müze olarak ışık tutacak.
YEREL HABERLER Dünya’nın planlı, projeli tek gecekondusu ...
Başkan Böcek, makinelerden aşamalı ayrılıyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek, makinelerden aşamalı ayrılıyor
Başkan Böcek'e verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi: "Olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'e verilen mekanik destekler aşamalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X