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Ateşli silahların 'akrep' kızı sponsor arıyor

DHA

Ateşli silahların 'akrep' kızı sponsor arıyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)- ANTALYA'da ateşli silahlar kategorisinde mücadele eden 'Akrepler' takımı, kasım ayındaki lig finaline hazırlanıyor. Sponsor bulamamaktan yakınan takım kaptanı Nilay Ak (28), bu konuda yardım beklediklerini söyledi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde silah bakım ve tamir teknisyeni olan babası Halil Ak'ın (54) evde havalı silahlara bakım yaptığı yıllarda silahlarla iç içe büyüyen Nilay Ak, çocukken tabancalara ve atıcılığa merak sardı. 2012 yılına kadar babasından dersler alan ve atıcılığını geliştiren Ak, Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'ne kaydını yaptırıp, lisanslı sporcu oldu. Çok sayıda müsabakaya katılan Ak, 2014 yılında girdiği Havalı Silahlar Gençlik ve Spor Kupası'nda ilk birinciliğini aldı. Aynı yıl KKTC'de düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Atıcılık Oyunları'nda ilk defa milli formayı giyen Ak, burada da altın madalyanın sahibi oldu.
OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
Havalı tabancanın yanı sıra ateşli silahlarda da dereceleri olan Nilay Ak, milli takım formasını 2016 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez giydi. Ak, burada derece elde edemedi. 2018 yılına kadar birçok derece elde eden Ak, aynı yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Nilay Ak, 2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.
Babası Halil Ak'ın antrenörlüğünde pandemi döneminde evde çalışmalar yapan Ak, 2020 ocak ayında Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda ikinci oldu. Sonrasında pandemi döneminde hiçbir müsabakaya katılmayan Ak, Antalya Spor Salonu'ndaki havalı silahlar salonunda takım arkadaşları Ömer Çam ve Mete Şimşek'le birlikte çalışmalara yeniden başladı. Çam ve Ak, 'Akrepler' adı verilen takımda milli sporcu olarak müsabakalara hazırlanıyor.
AKREPLER SPONSOR ARIYOR
24-29 Kasım Samsun'da lig müsabakasının finaline hazırlanan Akrepler takımının en büyük sıkıntısı ise sponsor. Tabancaların fiyatları 14 bin liraya yaklaşırken, antrenman yapılırken kullanılan saçmalar ise euro üzerinden satılıyor. Müsabakalara daha iyi hazırlanmak için destek beklediklerini anlatan takım kaptanı Nilay Ak, "Pahalı bir spor yapıyoruz. Pandemi döneminde evden çalışsak da artık spor salonunda antrenman yapabiliyoruz. Atış yaptığımız saçmalar euro ile satılıyor. Sürekli fiyatı artıyor. Takım olarak destek bekliyoruz. Bu şehrin takımıyız ve ismimiz de Akrepler. Antalyaspor'dan destek geleceğini umuyorum" dedi.
Ak, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Gençlik Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve Antalya Polis Spor Gücü Kulübü yetkililerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-10-14 08:50:17

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