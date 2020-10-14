2 Türk fırkateyninin Demre'deki bekleyişi sürüyor



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya) (DHA)ORUÇ Reis sismik araştırma gemisinin yeni NAVTEX sonrası Akdeniz'e açılmasıyla Antalya'nın Demre ilçesine gelen 2 Türk fırkateyninin bekleyişi 3 gündür sürüyor.

Türkiye'nin 1222 Ekim tarihleri arasında yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya Limanı'ndan ayrılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz'e açıldı. Oruç Reis'e koruma kollama görevi yapmak üzere de Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki fırkateyn, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Pazar günü akşam saatlerinde Demre'ye gelen 2 fırkateyn, Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı. 2 fırkateyn bölgedeki bekleyişlerini 3 gündür sürdürüyor. Fırkateynler geceleri birbirine yaklaşıyor, gündüz ise koyun girişinin iki yanına çekiliyor. Zaman zaman gelen savaş helikopterleri, gemilerin güvertesine iniş yapıyor. Bir süre güvertede kalan helikopterler, gemilerden ayrılıyor. Kekova turuna çıkan yatlar, 2 fırkateynin arasından geçerek, Kekova'ya doğru yol alıyor. Dönüş de aynı güzergahtan yapılıyor. Yatlardaki turistler fırkateynlerin bol bol fotoğrafını çekiyor. 2 savaş gemisinin 22 Ekim'e kadar Demre'de kalması bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-14 10:31:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.