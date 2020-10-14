Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor

İHA

Yerli ve yabancı kulüpler Kemer'de kamp yapıyor

Kemer'de bir otelde kamp yapan ORÇA Boks Fight Club kampını ziyaret ederek, sporculara başarılar dileyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Son dönemde birçok yerli ve yabancı kulüp Kemer’de kamplarını yapıyor. Kemer'imiz gerek doğa ve gerekse sporcuların kamp yapmaları adına oldukça uygun bir bölge" dedi.
Başkan Topaloğlu, kampta katılım sertifika törenine katılarak, sporculara başarı dileklerini iletti. Kemer’in artık sporun merkezi konumuna geldiğine dikkat çeken Necati Topaloğlu “Son dönemde birçok yerli ve yabancı kulüp Kemer’de kamplarını yapıyor.
Kemer'imiz gerek doğa ve gerekse sporcuların kamp yapmaları adına oldukça uygun bir bölge. ORÇA Boks Fight Club’de kamplarını Kemer’de gerçekleştiriyor. Kampın ilk etaplarını tamamlıyorlar sonra yine Kemer’e gelecekler. Geleceği parlak gençlerimize bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Boks Milli Takım Antrenörü Orhan Çavdar da Başkan Necati Topaloğlu’nun verdiği destek için teşekkür ederek “Başkanımızın kampımızı ziyaret ederek bizleri ve sporcularımızı onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kemer’deki kampımızın ilk etabını tamamlıyoruz. İkinci ve üçüncü etap kamplarımızı da önümüzdeki günlerde yine Kemer’de yapmayı planlıyoruz. Burada 6 ilden 17 sporcumuz ile güzel bir kamp geçiriyoruz. Burada 2021 Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz” diye konuştu.
Kampı başarı ile tamamlayan sporculara katılım sertifikalarını Başkan Necati Topaloğlu verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
YEREL HABERLER Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu
2 Türk fırkateyninin Demre'deki bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER 2 Türk fırkateyninin Demre'deki bekleyişi sürüyor
790 yıllık Yivli Minare ve bölgesi, Arkeopark alanı olacak Antalya’nın en önemli İslami yapılarından olan Yivli Minare, çalışmaların ardından ziyarete açılacak Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar: "Tarihi eserler maalesef yıllar içerisinde kotun altında kalmış" "Mevcut imaret medresesi kotun biraz altında kaldığı için yolda kazı yapacağız. Kot sayılarını düşüreceğiz. Şu an projeler hazırlanıyor" "Proje koruma kurulundan geçtikten sonra uygulama yapıp, ziyarete açılacak. Kazıdan sonra ise projeye uygun şekilde restorasyon çalışmaları yapılacak”
YEREL HABERLER 790 yıllık Yivli Minare ve bölgesi, Arkeopark alanı ...
175 kiloyken yerinden kalkamıyordu, 75 kilo verdi yerinde duramıyor
YEREL HABERLER 175 kiloyken yerinden kalkamıyordu, 75 kilo verdi ...
İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı
YEREL HABERLER İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı
Ateşli silahların 'akrep' kızı sponsor arıyor
YEREL HABERLER Ateşli silahların 'akrep' kızı sponsor arıyor
Alanya’da temizlikte bir ilk
YEREL HABERLER Alanya’da temizlikte bir ilk
Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son ...
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına ...
Polis okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Polis okul çevrelerini denetledi
Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı Tartıştığı ...
Korkuteli’nde 200 keklik doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 200 keklik doğaya bırakıldı
Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası
Tramvay yolu ve kaldırımı kestirme yol seçen motosiklet sürücülerini polis affetmedi Ekipler, kaldırımda motosiklet sürenlere 288, tramvay yolunu kullananlara ise 132 TL cezai işlem uyguladı
YEREL HABERLER Tramvay yolu ve kaldırımı kestirme yol seçen ...
Alanya'da ekimde deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da ekimde deniz keyfi
Dünyaca ünlü sahilde 'yüz yüze eğitim' sakinliği Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde 'yüz yüze eğitim' sakinliği Yüz ...
ALKÜ’ Alanya'yı yeniden hentbolle buluşturuyor
YEREL HABERLER ALKÜ’ Alanya'yı yeniden hentbolle buluşturuyor
Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Alanya’da ekim ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler ...
Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek
YEREL HABERLER Başkan Esen'den esnafa alışverişli destek
Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar konuştu Meşaleleri yakıp tabancalarla havaya ateş ettiler
YEREL HABERLER Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar ...
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına vatandaşlar koştu Yoldan çıkan kasksız sürücü kafasını palmiye ağacına çarpıp yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına ...
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına ...
Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X