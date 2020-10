Tütüncü'den kadın kooperatiflerine destek sözü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik hayata geçirdiği ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’, girişimcilik yapmak isteyen birçok kadını cesaretlendirdi. Kepez Belediyesi’nin, sunduğu destek paketi ile cesaretlenen ve kooperatif kuran kadın girişimciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. S.S Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S Anka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Başkan Tütüncü’ye, desteklerinden dolayı teşekkürlerine ilettiler. Kadın girişimciler, ürettikleri ürünleri pazarlayabilmek için de yer tahsisi konusunda da Tütüncü’den destek istediler.



Belediyemiz her zaman yanınızda olacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tütüncü, “Sizin kooperatif kurmanız bizi çok memnun etti. Bir süredir sizinde bildiğiniz gibi Kadın Kooperatiflerine hız vermeye, kadın emeğine bu yolla değer katmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı bu yeni kooperatifin doğumu da bizi son derece mutlu etti. İnşallah biz de size katkı ve destek vereceğiz. Kooperatifimizi daha da geliştirmek suretiyle, iştikal alanını daha büyük ürünlerle doldurmak suretiyle inşallah geleceğe doğru bir yürüyüşü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Sizin mekan talebiniz konusunda arkadaşlarımızla görüştük, gereken mekan tahsisinizi en güzel şekilde yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Belediyemiz her zaman yanınızda olacak. “ dedi.



Geleceğe birlikte yürüyeceğiz

“Kadınlar kafasına koydu mu yapamayacakları hiçbir iş yok.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Çünkü Cenabı Allah kadınlara ayrı bir güç vermiş. Dolayısıyla sizin büyük düşünerek hedefe odaklı yürümeniz bizim en büyük arzumuz. Böyle yaptığınız takdirde biz zaten sizin yanınızda olduğumuz için elimizden ne geliyorsa gerekli katkıyı desteği sağlayacağız. Diğer kadınlar içinde size baktıklarında örnek olan bir modelin ortaya çıkması bizim için çok çok önemli. Birlikte beraber geleceğe doğru güzel bir yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Ben size çok güveniyorum. Her türlü desteğim sizinle. Siz kocaman hayaller kurun, birlikte beraber güzel bir çalışmayı sergileyelim. Kendimizi geliştirmeye dönük biz sizin yanınızda olacağız. Türkiye’de bu konuyla ilgili örnekler var. O modelleri , o örnekleri inceleyin. İnanıyorum ki ; daha güzelini siz ortaya koyacaksınız. “ ifadelerini kullandı.



Sizin destekleriniz bizi cesaretlendirdi

S.S Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İkbal Girmen’de, Başkan Tütüncüye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Girmen; “Siz kooperatif sürecinin her aşamasında bizim yanımızdaydınız. Biz sizin eğitimlerinizle bu işe gönül koyduk, cesaretlendik. Bizim girişimcilik ruhumuzu siz ortaya çıkardınız, içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmamıza yardımcı oldunuz. Kadın koordinasyon merkezinde yapılan çalışmalardan tutunda, belediyemiz her aşamada yanımızda oldu. “ dedi.

Kepez Belediyesi, kadın emeğini ekonomik bir değer kazandırmak için Tarım ve Ticaret Bakanlığı ile çıktığı yolda son 2 ayda 7 yeni Kadın Kooperatifi kurulmasına öncülük etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.