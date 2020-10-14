Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan ve 2 yıldır firari olarak aranan M.D. Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince Aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanıp 2 yıldır firari olarak aranan M.D. yapılan operasyonla ele geçirildi. M.D. Muratpaşa ilçesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.