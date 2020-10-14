5 ilçede 7 hastaya yatak yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zor durumdaki hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak için hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Hem hasta hem de hasta yakınının önemli bir ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi Finike, Kaş, Demre, Elmalı ve Korkuteli’de 7 vatandaşa daha el uzattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz evde sağlık hizmetleri kapsamında başlattığı hasta yatağı yardımları sürüyor. Özellikle yatalak hastaların ve hasta yakınlarının büyük bir ihtiyacını gidermek için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, Finike, Kaş, Demre, Elmalı ve Korkuteli’de 7 hastayı daha otomatik hasta yatağı yardımı yaptı.

Finike’nin Hasyurt Mahallesi’nde 63 yaşındaki Selahattin Yılmaz’ın evde süren tedavisi için talep edilen hasta yatağı yapılan incelemenin ardından teslim edildi. Eşinin zihinsel engelli olduğunu belirten Yılmaz, “Yıllardır oğlumla birlikte bakıyoruz. Maalesef kanser oldu. Artık ayağa kalkamıyor. Bu yatak bize derman oldu” dedi.



Dudu nineye hasta yatağı

Elmalı'nın İmircik Mahallesi’nde felçli olarak yaşamını sürdüren Dudu Demir'e yardım elini uzatldı. Ekipler, 83 yaşındaki Dudu Ninenin bakımının daha iyi yapılması ve rahat edebilmesi amacıyla tam donanımlı bir hasta yatağı temin etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı' nın Gökpınar mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Ali’nin de umudu oldu. Ali, 3 yaşından beri mücadele ettiği beyin iltihabı nedeniyle yüzde 99 ağır engelli olarak yaşam mücadelesi veriyor. Gök Ailesi’nin 3 çocuğundan biri olan Ali' nin babası Bahadır Gök "Yatak başvurumuzu kısa sürede sonuçlandırıp evimize, odamıza kadar getirilmesini sağlayan Başkanımız Muhittin Böcek'e minnettarız. Başkanımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Demre’nin Çevreli Mahallesi’nde ikamet eden ve hipertansiyon hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 94 yaşındaki Hüseyin Yapıcı’ya da hasta yatağı verildi. Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde Parkinson hastası olan 79 yaşındaki Durmuş Aka motorlu hasta yatağına kavuştu. Kılınç Mahallesi’nde de Hatice Ülker’e başvurusu üzerine hasta yatağı teslim edildi.

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