Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Şensoy (51), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolu eski belediye kavşağında meydana geldi. Mahmut M. yönetimindeki 07 HPK 17 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezi yönünden gelen Mustafa Şensoy yönetimindeki 07 NYU 48 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başında kask olmadığı belirtilen Şensoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Şensoy'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut M.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-14 11:47:16



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