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Kaleiçi esnafından dilenci ve satıcı tepkisi

DHA

Kaleiçi esnafından dilenci ve satıcı tepkisi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde esnaf, turistlerden zorla para isteyen dilenci ve fahiş fiyata ürün satmaya çalışan seyyar satıcılardan şikayetçi. Gittikçe yaygınlaşan, `tavşan niyetçiliği´ adı altında vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşatanlara karşı belediyenin önlemlerini artırmasını isteyen 20 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yapan Özdemir Çelik, ''Bazı konularda belediye ekipleri yetersiz kalıyor. Son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini yönlendirdi ama sayı yetersiz'' dedi.
Turizm kenti Antalya'yı her yıl ziyarete gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında olan tarihi Kaleiçi'ni, seyyar satıcı ve dilenciler mesken tuttu. Tarihi semti gezmeye gelen özellikle yabancı turistleri gözlerine kestiren satıcılar, sattıkları ürünler karşılığında döviz cinsinden fahiş fiyat istiyor. Gündüz saatlerinde çıkan dilenciler turistlerin peşlerine takılarak para talep ediyor. Özellikle tarihi Üçkapılar önüne çıkan tavşan niyetçiliği yapan kişiler ise 'Tavşanı sevebilirsiniz' diyerek, seven turistlerden 10 dolar istiyor. Akşam saatlerinde çıkan palyaçolar da sattıkları küçük balonlar karşılığında döviz cinsinden para talep ediyor.
'TAVŞANI ÇANTAYA KOYUP, PARASINI ÇALDI'
İngiltere'den Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist Sophie Robinson, Kaleiçi'ni gezdiği sırada, iddiaya göre tavşan niyetçiliği yapan bir kişi çantasından 800 lirasını çaldı. Üçkapılar önüne gelen Robinson, kimliği belirsiz kişinin 'Tavşanı sevebilirsiniz' teklifiyle tavşanı sevmeye başladığını, ardından niyetçilik yapan kişinin tavşanı kendi çantasına koyarak cüzdanındaki tüm parayı alarak uzaklaştığını söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Polis merkezine giderek şikayetçi olan Robinson, Antalya'ya iki gün önce tatile geldiğini belirterek, "Adam çantamdan paramı çaldı. Yaklaşık 800-900 lira aldı. Tavşan bizde kaldı. Paramı aldı ve çantama tavşanı koydu. Tavşan için para ödemek istemedik. Yukarı çıktık, geri vermek için geldiğimizde adam yoktu" dedi.
'DİLENCİLER AİLE OLARAK GELİYOR'
Turistlerin artık Kaleiçi'nde rahat hareket edemediğini söyleyen Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırımcan, ''Antalya'ya gelen yerli ve yabancı binlerce turist her gün Kaleiçi'ni gezmeye geliyor. Ancak burada artık rahat hareket edemiyorlar. Buraya aile olarak gelen dilenciler, özellikle turistlere yöneliyor. Turistler para vermediği zaman da zorlamaya başlıyor, takip ediyorlar. Son zamanlarda tavşancıların sayısı çok arttı. Turist geçerken 'buyrun tavşanı sevebilirsiniz' diyor. Özellikle çocuğu olan aileler de durup, tavşanı seviyor. Tavşancı da bunun üzerine döviz cinsinden fahiş fiyatlar istiyor'' diye konuştu.
'AYAKKABI BOYASINA 50 EURO'
Turistlerin dilenciler tarafından resmen taciz edildiğini söyleyen Yıldırımcan, ''Ayakkabı boyacıları da aynı şekilde turistlerin peşini bırakmıyor, yağmurlu havalarda dahi ayakkabı boyuyor. Geçtiğimiz günlerde bir turistten ayakkabısını boyadığı gerekçesiyle 50 euro istediler. Özellikle yaşlı turistleri hedef seçiyorlar. Akşamları çıkan palyaçolar da küçük balonlar yapıp, çocukların ellerine tutuşturarak fahiş fiyatlar istiyor. 'Param yok' diyenlerden de başka işletmelerden kredi kartıyla ücreti tahsil etmeye çalışıyorlar. Bu kişilere para cezası kesilip, bırakılıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.
`ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR´
23 senedir Kaleiçi'nde esnaflık yapan Mehmet Ateş, "Burada son 5-6 yıldır sıkıntılarımız arttı. Özellikle ayakkabı boyacıları buraya gelen turistlerden zorla para almaya çalışıyor. Çocuk dilenciler ve akşam saatlerinde çıkan palyaçolar insanlardan alabildikleri kadar para almaya çalışıyor. Bu kişiler Kaleiçi'ni gezmeye gelen turistleri rahatsız ediyor. Turistlere bunları ücretsiz bir animasyonmuş gibi izletip, onlardan para istiyorlar. Para istenince aileler şok oluyor ve vermek durumunda kalıyorlar. Bu durum bizleri de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
'EKİPLER YETERSİZ KALIYOR'
20 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yapan Özdemir Çelik, "Sezon başından bu yana bu kişilerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Burada cirit atıyorlar. Buna karşı belediyelerle iş birliği halindeyiz. Bazı konularda belediye ekipleri yetersiz kalıyor. Son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini yönlendirdi ama sayı yetersiz. Çünkü Kaleiçi büyük bir alan daha fazla ekiple müdahale edilirse bu işin önüne geçebiliriz" dedi.
'BU OLAYLARLA BÜTÜN ÇABA BOŞA GİDİYOR'
Dilencilerin artık sadece dilenmekle kalmadığını, insanları gasbettiğini söyleyen Kaleiçi esnafı Murat Şahan, ''Niyetçi dediğimiz tavşancılar insanların ellerine tavşanları vererek çantalarından paralarını alıyor. Bu insanlara yaptırım uygulanmıyor. Bunu yapan kişi serbest kalmış. Dilenciler resmen turistleri takip ediyor. Hadrian Kapısı'ndan girip insanları kovalıyorlar. Buna yapılabilecek en güzel önlem, Kaleiçi girişlerine koyulacak görevliler bu kişilerin girişlerine izin vermeyecek. Bu kişilere yaptırım uygulanması lazım yoksa başa çıkılamıyor. Bu insanlara işlem uygulanması lazım ki bu tür olaylar engellensin. Kaleiçi Antalya'nın turistik merkezi. Biz burada böyle görüntülerle turisti karşılarsak bu kadar uğraş, hükümetin bu kadar çabası boşa gidiyor. En kötü reklamı alıp ülkelerine götürüyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-14 12:04:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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