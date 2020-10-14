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Başkan Böcek'in sağlık durumunda, son 24 saatte olumlu gelişme

DHA

Başkan Böcek'in sağlık durumunda, son 24 saatte olumlu gelişme


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e verilen mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı, son 24 saat içinde ise olumlu gelişmeler olduğu açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin ECMO cihazından ayırıldığı belirtildi. Başkan Böcek, önceki gün kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-10-14 12:29:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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