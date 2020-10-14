Antalya'da sokak ortasında sosyal mesafesiz düğün eğlencesi



Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama genelgelerine rağmen Antalya'da yine bir düğün sokağa taştı, davullu, zurnalı eğlence yapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarına rağmen düğünlere devam ediliyor. Antalya'da önceki gün Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meşalelerin yakılıp, silahların ateşlendiği düğünün ardından dün akşam da yine aynı ilçenin Dokuma semtindeki düğünde kısıtlamalara uyulmadığı görüldü. Düğün sahipleri yolu trafiğe kapatıp, sokak ortasında oynadı. Davullu, zurnalı eğlencede gelin, damat ve yakınları sokakta göbek attı. Gelinin maske takmaması dikkat çekerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-14 15:11:40



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