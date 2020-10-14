Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı (2)

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'BIÇAĞIMI ÇIKARTIP, ÖNÜME GELENE SALLADIM'

Antalya'da, trafik kazasının ardından çıkan ve Oğuzhan İzmirlioğlu'nun ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan Azmi A. (26), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Azmi A.'nın polisteki ifadesinde, "Kardeşimle birlikte gidiyorduk. Park halindeki araca çarptık. Esnaf olduğumuzu söyledik, 'kendi aramızda halledelim' dedik, ancak bize saldırdılar. Dayak yiyince kendimi korumak için bıçağımı çıkartıp, önüme gelene salladım. Fark etmeden kardeşimi de bıçaklamışım" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-14 16:05:30



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