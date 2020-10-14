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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

DHA

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)


TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Mustafa Şensoy'un yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-14 18:29:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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