Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Mustafa Şensoy'un yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-14 18:29:57
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