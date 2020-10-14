Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı (3)

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

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TUTUKLANDI

Antalya'da, trafik kazasının ardından çıkan ve Oğuzhan İzmirlioğlu'nun ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan Azmi A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azmi A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-14 21:01:00



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