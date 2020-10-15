Sessiz güzellik 'Güver Uçurumu'



İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)TÜRKİYE'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilerek koruma altına alınan Antalya'daki 'Güver Uçurumu', koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Düzlerçamı Milli Parkı sınırlarında yer alan, 115 metre yüksekliğinde, 2 kilometre uzunluğundaki Güver Uçurumu, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce girişlere kapatılan kanyonda, sonbahar ile birlikte eşsiz güzellik gözler önüne seriliyor. Yemyeşil ağaçların arasında boylu boyunca uzanan Güver Uçurumu'nun eşsiz manzarası görenleri cezbediyor.

YABAN HAYVANLARI DA BULUNUYOR

Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırmasıyla 1 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Güver Uçurumu, ilginç doğal yapısıyla dikkati çekiyor. Çok sayıda seyir noktasının bulunduğu kanyonu gezenler, kenti geniş bir açıdan izleme imkanı buluyor. Covid-19 salgını öncesi bisiklet gezintisi, doğa yürüyüşü, tırmanış ve kamp için tercih edilen mekanlar arasında yer alan kanyonda, kızılçam, ardıç, meşe, keçiboynuzu, sakız ağacı ve funda gibi Akdeniz bitki örtüsü hakim.

Kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta, AntalyaKorkuteli karayolunda yer alan bölgede, ala geyik, dağ keçisi, karaca ve tilki gibi yaban hayvanları da bulunuyor. Uçurumun kenarındaki kayalık alan, atmaca ve şahin gibi yırtıcı kuşların da barınma alanı.

Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Güver Uçurumu'na girişlerin kapalı olması, bazı doğa tutkunlarını uçurumun karşı tarafında kamp yapmaya itiyor. Günübirlik doğa yürüyüşü için bölgeye gidenler, kayalıkların üzerine çıkarak, manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-10-15 08:14:00



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