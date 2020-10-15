Antalya Vergi Daresi Başkanı: "Kayıt dışına sıfır tolerans göstereceğiz" "Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız" Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere: Amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Vergi Daresi Başkanı: "Kayıt dışına sıfır tolerans göstereceğiz" "Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız" Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere: Amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması"

İHA

Antalya Vergi Daresi Başkanı: "Kayıt dışına sıfır tolerans göstereceğiz" "Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız" Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere: Amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret eden Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, "Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız" dedi.
Karayılan, Gelir Kanunları Grup Müdürü Bayram Alkan, Üç Kapılar Vergi Dairesi Müdürü Orhan Zingal, Düden Vergi Dairesi Müdürü Medeni Yakut ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olacaklarını onların haksız rekabete uğramaması için özellikle turizm bölgesi olması hasebi ile sezonluk iş yerlerinin açıldığını da dikkate alarak kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla mücadele edeceklerini vurguladı.
Vergi bilincinin arttırılmasının ve kayıt dışılığın önlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dere, “ Burada esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları genel itibariyle değerlendireceğiz. Öncelikli amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması. Önümüzdeki günlerde Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar merkez ve ilçelerimizde de oda başkanlarımızla bir araya gelerek toplantılar gerçekleştireceğiz. Bizler, verginin kutsal olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. ” dedi.
"Esnafa pozitif ayrımcılık"
Esnaf ve sanatkarların Ahilik kültürü geleneğinden geldiklerini ve toplumun nabzını tutmada en önemli adres olduklarını belirten İlhan Karayılan, , “Esnaf ve sanatkarlarımız bizler için çok önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla ilk ziyaretimizi de Türkiye’nin 4. büyük Birliği olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize gerçekleştiriyoruz. Ahilik kültürünü yaşatan, gelecek nesillere aktaran esnafımız bizim için çok değerli. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bizler de bu kültürü benimseyecek, her zaman esnafımızın yanında olacağız. Birlik başkanımız ve oda başkanlarımızla sürekli iletişim halinde olarak kurumlar arası diyalogu en üst seviyeye çıkaracağız. Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız. Vergi Dairesi kayıtlarımız ile sizlerin tuttuğu sicil kayıtlarının örtüşmesi bizim için esas olandır. Herhangi bir usulsüzlük yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirleri alacağız. Sürekli iletişim halinde olarak esnafın ağırlıklı olduğu Antalya'mızda gerekli kontrol ve denetimler ile esnafımıza pozitif ayrımcılık anlayışıyla hizmet edeceğiz."diye konuştu.
"Vergi bilinci"
Esnaf ve sanatkarların haksız rekabete uğramasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Karayılan, " Buradaki amacımız vergi bilincinin oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması hedefiyle Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirmeleri gerçekleştirmek, mükelleflerimizin, esnafımızın sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak. Toplantı doğrultusunda gerekli çalışmaları en kısa süre içerisinde gerçekleştirip sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. ” dedi.
Talepler iletildi
Toplantı kapsamında söz alan oda başkanları vergi dairesi heyetine; kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla gerekli kontrollerin yapılması, haciz işlemlerinde borç miktarından fazla miktarda haciz yapılmaması, pandemi sürecinde ehaciz işlemlerinin durdurulması, denetim ve kontrollerin yerinde yapılması, internet üzerinden ve kaçak bir biçimde gerçekleştirilen faaliyetlerin önlenmesi, maliyeden vergi kaydını kapatan esnafların kapanış işlemleri için odalara yönlendirilmesi, defter hadlerinin yükseltilmesi yönündeki taleplerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarının tedavisi için her şeyden vazgeçen aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Çocuklarının tedavisi için her şeyden vazgeçen aile ...
Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu
YEREL HABERLER Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu
Sessiz güzellik 'Güver Uçurumu'
YEREL HABERLER Sessiz güzellik 'Güver Uçurumu'
Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı (3)
YEREL HABERLER Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 ...
Kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı ...
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Ağırladı
YEREL HABERLER Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali ...
Alanya’da 1 kişinin öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da 1 kişinin öldüğü kazanın sürücüsü ...
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Alanya’da restoranında sahte içkiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da restoranında sahte içkiyle yakalanan ...
Eşini pompalı tüfekle vurup, bacağının kesilmesine sebep olan kocaya 13 yıl
YEREL HABERLER Eşini pompalı tüfekle vurup, bacağının kesilmesine ...
Avokado hırsızı 2 kardeş, çaldıklarını satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Avokado hırsızı 2 kardeş, çaldıklarını satamadan ...
Bütçeyi önce Muratpaşalılar sonra meclis kabul etti
YEREL HABERLER Bütçeyi önce Muratpaşalılar sonra meclis kabul etti
Alanya’da restoranında 61 litre sahte içkiyle yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da restoranında 61 litre sahte içkiyle ...
22 yaşındaki gencin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Trafikte yaşanan kavgada 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Katil zanlısı, kavgada ağabeyini de bıçaklamış
YEREL HABERLER 22 yaşındaki gencin katil zanlısı adliyeye sevk ...
Pehlivanların kurşun yağmuruna tutulduğu olayda, sanığa istenen ceza belli oldu Başpehlivan ve yağlı güreş pehlivanını silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Pehlivanların kurşun yağmuruna tutulduğu olayda, ...
Girdikleri bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokado çalan 2 kardeş yakalandı Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Girdikleri bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokado ...
DokumaPark çiçek açtı
YEREL HABERLER DokumaPark çiçek açtı
Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 ...
Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak Antalya Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı Recep Yavuz: "Yarın sabah itibariyle turizmin başkenti Antalya’ya yaklaşık 3 milyon turist gelmiş olacak" "Tatilini gerçekleştiremeyen insanlar için Ekim ve Kasım ayları iyi bir alternatif" "Şartlarımız da uygun. Şehirlerimiz ve otellerimiz bunu kaldırabilir" "Diğer ülkeler için değil de, Antalya için iyi bir Ekim-Kasım dönemi olabilir” "3 milyon turistin 1 buçuk milyonunu Rusya ve Ukrayna oluşturdu" "Her 2 turistten 1’i Rus ve Ukrayna uyruklu"
YEREL HABERLER Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ...
Antalya'da sokak ortasında sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
YEREL HABERLER Antalya'da sokak ortasında sosyal mesafesiz düğün ...
Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, Sarısu Raporu’nu hazırladı Bir kilometrelik istele sistemi sakıncalı bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, Sarısu Raporu’nu ...
Kırmızı ışıkta geçen otomobil iki ayrı motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen otomobil iki ayrı motosiklete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X